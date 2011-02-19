انبوه سازان مراقب واسطه های سودجو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی نسبت به فعالیت برخی واسطه ها که خارج از مقررات وزارت مسکن و شهرسازی قصد کلاهبرداری و سودجوئی از پیمانکاران و انبود سازان را دارند هشدار داد.

طبق اعلام این سازمان این افراد به هیچ عنوان مورد تائید سازمان مسکن و شهرسازی نیستند.

این سازمان اعلام کرد: بر اساس سیاست های اخیر وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب انبوه ساز واجد شرایط جهت ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر، سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام به اعلام فراخوان عمومی کرده است.

با توجه به اینکه فراخوان عمومی از طریق روزنامه های سراسری محلی قابل رویت خواهد بود، از این رو انبوه سازان و پیمانکاران واجد شرایط پس از ثبت نام و احراز شرایط در سامانه WWW.MASKAN.IR می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

سازمان مسکن آذربایجان شرقی در ادامه تاکید کرد: سازندگان در نظر داشته باشند عقد قرار داد ساخت واحدهای مسکن مهر خارج از ضوابط و مقررات ابلاغی امکان پذیر نبوده و به واسطه گران و افراد سودجو اعتماد نکنند.