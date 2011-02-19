به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 35 اثر منتخب از پوسترهای موزه هنرهای معاصر فلسطین که به مناسبت نمایشگاههای مختلف طراحی و چاپ شده بود، به نمایش درمیآید.
مهدی سعیدی، سیدحسن موسیزاده، امیرحسین قوچیبیک، مهدی مهدیان، مهدی حاجیمحمدیفریمانی، مهدی دوایی، سیدحسن موسیزاده، علیرضا ذاکری و مهران زمانی از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون پوسترهای نمایشگاههای این موزه را طراحی کردهاند.
موزه هنرهای معاصر فلسطین در نخستین روزهای سال 1385 به همت فرهنگستان هنر و با مشارکت هنرمندان ایرانی و فلسطینی راهاندازی شد و از مردادماه همان سال فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.
ساختمان موزه مشتمل بر هشت تالار با مساحتی در حدود 700 متر مربع در طول سال به ارائه آثار مختلف میپردازد. این موزه با هدف راهاندازی بزرگترین عرصه گفتگو، تعامل، تبادل نظر و انتقال تجارب و دستاوردهای هنرمندان ایران، فلسطین و سایر کشورها اسلامی با محور پیوندهای فرهنگی، اعتقادی و مشترکات فکری، همزمان با گشایش نمایشگاه "هولوکاست"، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. در حال حاضر محبوبه پلنگی مدیریت این موزه را برعهده دارد.
نمایشگاه پوسترهای موزه هنرهای معاصر فلسطین چهارشنبه، چهارم اسفندماه، ساعت 17 با حضور هنرمندان و علاقمندان گشایش مییابد.
نظر شما