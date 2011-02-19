برگزاری نقد و بررسی طراحی های فونت در حوزه هنری گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ابتدای این نشست شهاب سیاوش تعدادی از فونت های فارسی را معرفی و به تفاوت فونت های لاتین و فارسی پرداخت پس از آن "مجید صفا بخش" منتقد میهمان برنامه به سیرتحول خط و تایپو گرافی اشاره کرد.

وی گفت: فونت های فارسی متفاوت با فضای فونت های لاتین است به جهت اینکه حروف لاتین دارای قالب خاص طراحی هستند و حرکت های طراحی در آن خیلی راحت تر از حرکت های طراحی در حروف فارسی است که این مورد در حیطه فرم نیز مصداق پیدا می کند.

مجید صفا بخش مولفه های تصویری را به سه بخش خبری، تصویری و تجربی تقسیم کرد و به نقش هنرمند و طراح درهربخش پرداخت و با توجه به تجربی بودن آثارارائه شده، به آزادی عمل در بخش تجربی اشاره وبه تنوعی که می تواند در شناخت از فرم، ساختار، حرکت وریتم ایجاد شود، توضیحاتی ارائه کرد.

درادامه این نشست صفابخش به سئوالات شرکت کنندگان دراین برنامه پاسخ داد.

نمایشگاه طراحی های فونت شهاب سیاوش به مدت یک هفته در گالری حوزه هنری گیلان دایر بود، این برنامه آخرین نشست تخصصی واحد هنرهای تجسمی بود که در سال جاری برگزار شد.

سلسله نشست های واحد هنرهای تجسمی از اردیبهشت ماه سال 90 آغاز خواهد شد.