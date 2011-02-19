آثار پیشکسوتان نقاشی و پوستر در جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش جنبی جشنواره تجسمی فجر 25 اثر نقاشی از 25 هنرمند پیشکسوت در موزه هنرهای معاصر تهران ارائه شده است.

آثار هنرمندانی از جمله محمود جوادی پور، احمد اسفندیاری، منصوره حسینی، احمد وکیلی، پرویز کلانتری، جلال شباهنگی، آنه محمد تاتاری، مهدی حسینی، یعقوب امدادیان، رضا بانگیز، ایرج اسکندری، مرتضی گودرزی دیباج، جواد نوبهار و ... به نمایش درآمده است.

در رشته پوستر نیز 15 اثر از 15 هنرمند پیشکسوت این رشته در بخش جنبی سومین بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده شده است.

آثار قباد شیوا، امرالله فرهادی، بیژن صیفوری، علی خورشید پور، ترانه صاحب، فرامرز عرب نیا، بهروز کیانی، سید حسن موسی زاده، آرش تنهایی، علی وزیریان، مهدی محمدی، حسین نوروزی، لادن رضایی، اونیش امین اللهی، ایرج میرزا علیخانی در این بخش به نمایش درآمده است.

سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، عکاسی، سفال و سرامیک، کاریکاتور، خوشنویسی و نگارگری تا 13 اسفندماه برگزار می‌شود.