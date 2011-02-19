اکران فیلمهای جشنواره فیلم رشد در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، با بیان اینکه اکران فیلمهای جشنواره فیلم رشد در شهرستان های بیرجند، قاین، سرایان و خوسف آغاز شده است، اظهار داشت: در این جشنواره 121 فیلم ایرانی و 58 فیلم خارجی منتخب به اکران در خواهد آمد .

سید علیرضا موسوی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر 20 هزار دانش آموز از خراسان جنوبی در جشنواره فیلم رشد شرکت کردند، افزود: در سال گذشته علیرغم اولین سال برگزاری جشنواره فیلم رشد در استان در بین 14 استان مجری جشنواره فیلم رشد خراسان جنوبی رتبه ششم را کسب کرد .

وی اصلاح الگوی مصرف، تحول در حوزه دانش، تربیت و مهارت، گسترش دانش علوم و فنون و همچنین فناوری های نوین اثرگذار در فیلم را از اهداف برگزاری جشنواره فیلم رشد در کشور عنوان کرد و بیان داشت: گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، ایجاد و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در جامعه از دیگر اهداف این جشنواره است.