اکران فیلمهای جشنواره فیلم رشد در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، با بیان اینکه اکران فیلمهای جشنواره فیلم رشد در شهرستان های بیرجند، قاین، سرایان و خوسف آغاز شده است، اظهار داشت: در این جشنواره 121 فیلم ایرانی و 58 فیلم خارجی منتخب به اکران در خواهد آمد.
سید علیرضا موسوی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر 20 هزار دانش آموز از خراسان جنوبی در جشنواره فیلم رشد شرکت کردند، افزود: در سال گذشته علیرغم اولین سال برگزاری جشنواره فیلم رشد در استان در بین 14 استان مجری جشنواره فیلم رشد خراسان جنوبی رتبه ششم را کسب کرد.
وی اصلاح الگوی مصرف، تحول در حوزه دانش، تربیت و مهارت، گسترش دانش علوم و فنون و همچنین فناوری های نوین اثرگذار در فیلم را از اهداف برگزاری جشنواره فیلم رشد در کشور عنوان کرد و بیان داشت: گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، ایجاد و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در جامعه از دیگر اهداف این جشنواره است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: فیلم های جشنواره فیلم رشد از تاریخ 30 بهمن لغایت پنجم اسفند ماه در استان اکران می شوند.
نظر شما