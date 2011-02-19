تیم های تکواندو عراق و افغانستان وارد ایران شدند/چشم بادامی ها نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمد شروین اسبقیان ظهر شنبه در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: سومین دوره جام باشگاه‌های تکواندو آسیا با جدال هشت تیم روزهای دوم و سوم اسفند در سالن صدرا تبریز برگزار می‌شود که تیم های عراق و افغانستان به ایران وارد شده اند .

به گفته وی این هشت تیم از کشورهای اردن، تاجیکستان، عراق(دو تیم)، افغانستان و ایران (سه تیم دانشگاه آزاد اسلامی، جوانه تهران و گسترش فولاد تبریز) خواهند بود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی اظهار داشت: تیم های دیگر نیز تا عصر فردا برای شرکت در این مسابقات وارد کشورمان خواهند شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره انصراف تیم های مختلف از شرکت در این مسابقه ها گفت: فدراسیون تکواندو متولی برگزاری این مسابقات است و علت انصراف تیم ها می تواند دلایل مختلفی مانند آماده نبودن و یا صلاحدید فدراسیون کشورهای تابعه باشد که البته این امر در هر رقابتی طبیعی است.

اسبقیان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، برگزاری این رقابت ها را در راستای ورود فعالانه دستگاه ورزش آذربایجان شرقی به جریان مبادلات بین المللی این استان با کشورهای خارجی دانست و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سال آینده چهار رقابت بین المللی در هر یک از فصول چهارگانه سال در تبریز برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت:با اخذ نظر مثبت شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی، آذربایجان شرقی طی سال آینده تفاهم نامه مشترک همکاری های ورزشی با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و چین انعقاد خواهد کرد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی درباره علت عدم حضور تیم هایی از کشورهای شرق آسیا و به ویژه کره که مهد تکواندو جهان قلمداد می شوند، گفت: اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در برگزاری این مسابقات فقط در جایگاه میزبان بوده و تمام تلاش خود را برای برگزاری شایسته این مسابقات می کند.

وی افزود: دعوتنامه تیم های باشگاهی از سوی فدراسیون ارسال شده و عدم حضور تیم های شرق آسیا می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مورد اشاره قرار گرفت.

اسبقیان در عین حال تاکید کرد: باید تلاش شود تا در سال های آینده تیم های قدرتمندی از کشورهای شرق آسیا نیز در این رقابت ها حضور داشته باشند زیرا برای فدراسیون تکواندو کشورمان نیز حضور تیم های این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.

سومین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا از دوم اسفند جاری و با شرکت هشت تیم باشگاهی از ایران و کشورهای تاجیکستان، اردن، عراق و افغانستان به میزبانی تبریز برگزار می شود.