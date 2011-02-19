نمایشگاه کتاب در همه استانهای کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسینی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که با حضور آیت الله سبحانی، آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، مسئولین استانی و طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ارتقای فعالیت‌های وزارت ارشاد در ابعاد مختلف و از لحاظ کمی و کیفی اظهار داشت: برای مثال در زمینه کتاب، امسال برای اولین بار در دوران قبل و بعد از انقلاب توانستیم در همه استان‌های کشور و از جمله استان جدید التأسیس البرز نمایشگاه استانی کتاب برگزار کنیم.



طی سال جاری در کشور 59 هزار و 841 عنوان کتاب منتشر شده است



وی در ادامه با اشاره به تعداد کتاب‌های منتشر شده در کشور اظهار داشت: تعداد 59 هزار و 841 عنوان کتاب تاکنون در سال جاری منتشر شده است که این تعداد تا پایان سال، با توجه به اینکه امسال 82 هزار عنوان کتاب اجازه انتشار گرفته‌اند، از مرز 65 هزار عنوان فرا‌تر خواهد رفت.



حسینی با بیان اینکه امسال انتشار کتاب‌های دینی از بعد شمارگان در صدر حوزه چاپ و نشر قرار دارند، افزود: از جهت عنوان نیز به ترتیب حوزه‌های ادبیات، دین و کتاب‌های علمی و علوم عملی رتبه بندی شده‌اند.



خرید 20 میلیارد تومان کتاب از ناشران کشور و توزیع آنها در کتابخانه‌ها



وی در خصوص دیگر فعالیت‌های وزارت ارشاد در حوزه کتاب گفت: امسال تاکنون 20 میلیارد تومان کتاب از ناشران در کشور برای توزیع در کتابخانه‌ها خریداری شده که یک سوم این کتاب‌ها دینی است، به علاوه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب دفاع مقدس در اصفهان، کتاب دانشجویی، خارجی، یاد یار مهربان در 5 استان کشور و نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است، همچنین برگزاری جشنواره نقد کتاب، همایش گام اول ویژه نویسندگانی که برای اولین بار کتاب نوشته‌اند و... از دیگر فعالیت‌های وزارت ارشاد در حوزه کتاب بوده است.



حمایت وزارت ارشاد از هزار و 100 عنوان کتاب ارزشی



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت ارشاد از کتاب‌های ارزشمند کشور حتی قبل از چاپ در موضوعات مختلف از جمله جنگ نرم حمایت می‌کند، اظهار داشت: امسال هزار و 100 عنوان کتاب مورد حمایت قرار گرفته که 40 درصد آن نیز روانه بازار شده است و برای این منظور 10 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.



باید همه فعالیتها در جهت دینی و آموزه‌های دینی جهت دهی شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد در حوزه مسائل دینی است، گفت: اگر همه فعالیت‌ها در جهت دینی و آموزه‌های دینی جهت دهی شود تاثیرگذاری آن بیشتر و کار ارزشی خواهد بود و هم اکنون در وزارت ارشاد این عزم و اراده وجود دارد.



حسینی در ادامه با بیان اینکه امروزه همه از ابزار رسانه، سینما و تئا‌تر در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند، گفت: پشت سر همه آن آثار نیز پشتوانه فکری و اعتقادی نهفته است که با به کارگیری شیوه‌ها و جاذبه‌های خاص القا می‌شوند.



وی بر تعامل بین حوزه و وزارت ارشاد تاکید کرد و اظهار داشت: حوزه علمیه باید ما را در جهت تولید محصولات با پشتوانه فکری و اعتقادی یاری کند و باید از سوی فضلای حوزه کتاب‌های ارزشی نوشته تا بعد به صورت فیلم و محصولات تبدیل شود.



اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از 30 بهمن تا 6 اسفند در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) قم دایر است.