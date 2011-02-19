31 دستگاه خودرو مسروقه در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین حسین‌زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح‌های گوناگون با محوریت کشف وسایل نقلیه مسروقه که توسط ماموران پلیس آگاهی استان به مدت 72 ساعت به اجرا درآمد، تعداد 31 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد.

وی به چگونگی کشف و ضبط این خودروهای مسروقه اشاره کرد و افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح استان اصفهان، طرح‌های گوناگون با هدف کشف وسایل نقلیه مسروقه توسط ماموران این پلیس به مدت سه روز به اجرا گذاشته شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح‌ها، تعداد 31 دستگاه خودروی مسروقه در اصفهان کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در جریان این طرح 72 ساعته، هفت نفر از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شدند.

حسین‌زاده اضافه کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی همچنین بیان داشت: افزایش تعداد خودرو در کشور، استفاده از خودروهای سرقتی به منظور ارتکاب سایر جرایم، سهل انگاری مالباختگان، وجود لوازم، وجوه نقد، وسایل تحریک کننده در خودروها، عدم استفاده شهروندان از پارکینگ و محلهای پارک امن خودرو و پایین بودن ضریب ایمنی خودروها از مهمترین عوامل سرقت خودرو به شمار می‌رود.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: با اطمینان از بالا بودن شیشه‌ها، قفل بودن درب‌ها، استفاده از سیستم‌های ضد سرقت و هشداری، عدم تحویل خودرو به افراد مشکوک، ناشناس و نامطمئن، پارک خودرو در پارکینگ و یا محل‌های پر رفت و آمد و دارای نور کافی در شب، عدم سرویس‌دهی به مسافران مشکوک و عدم قبول مواد خوراکی و... از آنها، مراقبت از خودرو هنگام باز و بسته کردن درب پارکینگ و خروج از پارکینگ، رها نکردن خودرو حتی برای یک لحظه با سویچ و یا با موتور روشن و قرار ندادن لوازم گران قیمت به ویژه در هنگام سفر داخل خودرو و در معرض دید زمینه و عوامل سرقت خودرو را از بین برده و از سرقت خودروی خود پیشگیری کنند.

انهدام پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر در شاهین‌شهر

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر استان اصفهان نیز در جمع خبرنگاران گفت: فروپاشی یک پاتوق استعمال و فروش مواد مخدر توسط ماموران فرماندهی انتظامی شاهین‌شهر اصفهان، به دستگیری پنج نفر از توزیع کنندگان مواد افیونی انجامید.

محمدرضا خدادوست افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی منزل خود را تبدیل به پاتوق استعمال مواد مخدر کرده و افراد ولگرد جهت استعمال مواد به این محل مراجعه می‌کنند، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 15 این فرماندهی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر استان اصفهان تصریح کرد: در یک عملیات غافلگیرانه پنج زن و مرد در حال استعمال مواد مخدر دستگیر و در بازرسی از منزل آنها مقادیری مواد مخدر به همراه تعداد زیادی آلات و ادوات استعمال مواد کشف و ضبط شد.

وی همچنین با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: برچیده شدن این پاتوق استعمال مواد مخدر در شهرستان شاهین‌شهر، رضایت و خوشحالی مردم این منطقه را به دنبال داشت.