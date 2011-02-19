فیفا مربی اسراییل را محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی 51 ساله فرانسوی تیم فوتبال اسراییل به دلیل شکایت باشگاه قطری الریان از ادامه فعالیت در فوتبال محروم شد. الی لوزون، رئیس فدراسیون فوتبال اسراییل، در خصوص محرومیت فرناندز گفت: من بزودی با فرناندز ملاقات می کنم و در خصوص اینکه در مورد این مشکل چه باید بکنیم با یکدیگر گفتگو خواهیم کرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفا در بیانیه خود در مورد فرناندز نوشته از آنجایی که این مربی بدهی خود را به باشگاه قطری پرداخت نکرده هر چه سریع تر باید از تمام فعالیت های فوتبالی خود دست بکشد.