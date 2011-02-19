  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

25 متن به جشنواره نمایشنامه خوانی عفاف گلستان ارسال شد

25 متن به جشنواره نمایشنامه خوانی عفاف گلستان ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج هنرمندان گلستان گفت: 25 متن به دبیرخانه جشنواره نمایشنامه خوانی عفاف در استان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سلیمان منتظر قائم ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از بین آثار شش متن برای بخش نهایی انتخاب می شود.

وی اظهار داشت: خرسندیم، بار دیگر در سی و دومین بهار آزادی و در سال همت مضاعف و کار مضاعف، ‌تلاش جوانان غیور گلستان به استقبال اندیشه های ارزشی لبیک گفته و در اولین جشنواره نمایشنامه خوانی عفاف حضور یافتند.

منتظر قائم افزود: شاید اندک زمانی که از عمر بسیج هنرمندان گلستان می گذرد، آنچه که شایسته شما هنرمندان عزیز بوده،‌ نتوانسته ایم ادای وظیفه کنیم.

وی اظهار داشت: در این جایگاه سعی داریم بیشتر از پیش توجه خاص نسبت به اهالی قلم و آثار فاخر هنری نموده و این مهم در تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و ادبی، حضور صمیمی هنرمندان را می طلبد.
کد مطلب 1257192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها