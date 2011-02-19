25 متن به جشنواره نمایشنامه خوانی عفاف گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سلیمان منتظر قائم ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از بین آثار شش متن برای بخش نهایی انتخاب می شود.

وی اظهار داشت: خرسندیم، بار دیگر در سی و دومین بهار آزادی و در سال همت مضاعف و کار مضاعف، ‌تلاش جوانان غیور گلستان به استقبال اندیشه های ارزشی لبیک گفته و در اولین جشنواره نمایشنامه خوانی عفاف حضور یافتند.

منتظر قائم افزود: شاید اندک زمانی که از عمر بسیج هنرمندان گلستان می گذرد، آنچه که شایسته شما هنرمندان عزیز بوده،‌ نتوانسته ایم ادای وظیفه کنیم.

وی اظهار داشت: در این جایگاه سعی داریم بیشتر از پیش توجه خاص نسبت به اهالی قلم و آثار فاخر هنری نموده و این مهم در تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و ادبی، حضور صمیمی هنرمندان را می طلبد.