شرکت توسعه پروژه نقش جهان را تکمیل کند

سید جمالالدین صمصام شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون وضعیت تفویض مدیریت نقشجهان به استان اصفهان گفت: مدیریت این ورزشگاه هنوز به استان اصفهان واگذار نشده زیرا در حال حاضر وضعیت پیمانکار ورزشگاه و میزان طلب آن نامشخص است و هیچ پولی نیز برای تکمیل آن به حساب ما واریز نشده است.
وی تصریح کرد : پیگیریهای بسیاری برای ادامه پیدا کردن راهکار تکمیل ورزشگاه انجام داده و در این زمینه از مسئولان دفتر فنی اداره کل تربیت بدنی خواستم هرچه زودتر کار تکمیل نقشجهان آغاز شود.
معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور تفاهمنامهای تنظیم کرده و خواستار موافقت مسئولان استان با این تفاهمنامه شد اما با توجه به اینکه هنوز بودجه طرح به حساب استان واریز نشده، نمیتوانیم طرح انتقال مدیریت را قطعی بدانیم.
وی با بیان اینکه در این تفاهمنامه همه مسائل حقوقی، قضایی و مشکلات ورزشگاه بر دوش استان اصفهان قرار داده شده است، بیان داشت: گناهی نکردهایم که میخواهیم پروژه را قبول کنیم از طرفی فکر میکنیم در صورتیکه همه مسئولیت استادیوم، سالنها و دیگر زمینهای ورزشگاه بر دوش ما بیفتد، نمیتوانیم کاری را از پیش ببریم پس بهتر است حل مشکلاتی همچون معارضان زمینهای کشاورزی بر عهده مسئولان شرکت باشد.
صمصام شریعت اضافه کرد: ترجیح میدهیم که ابتدا استادیوم فوتبال ورزشگاه را تکمیل کرده و پس از آن در مورد قسمتهای دیگر تصمیم بگیریم و این مسئله تنها در صورتی ممکن خواهد بود که مسائل حقوقی ورزشگاه بر دوش ما نباشد.
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