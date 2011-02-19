شرکت توسعه پروژه نقش جهان را تکمیل کند

سید جمال‌الدین صمصام شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون وضعیت تفویض مدیریت نقش‌جهان به استان اصفهان گفت: مدیریت این ورزشگاه هنوز به استان اصفهان واگذار نشده زیرا در حال حاضر وضعیت پیمانکار ورزشگاه و میزان طلب آن نامشخص است و هیچ پولی نیز برای تکمیل آن به حساب ما واریز نشده است .

وی تصریح کرد : پیگیریهای بسیاری برای ادامه پیدا کردن راهکار تکمیل ورزشگاه انجام داده و در این زمینه از مسئولان دفتر فنی اداره‌ کل تربیت بدنی خواستم هرچه زودتر کار تکمیل نقش‌جهان آغاز شود .

معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور تفاهمنامه‌ای تنظیم کرده و خواستار موافقت مسئولان استان با این تفاهم‌نامه شد اما با توجه به اینکه هنوز بودجه طرح به حساب استان واریز نشده، نمی‌توانیم طرح انتقال مدیریت را قطعی بدانیم .

وی با بیان اینکه در این تفاهمنامه همه مسائل حقوقی، قضایی و مشکلات ورزشگاه بر دوش استان اصفهان قرار داده شده است، بیان داشت: گناهی نکرده‌ایم که می‌خواهیم پروژه را قبول کنیم از طرفی فکر می‌کنیم در صورتیکه همه مسئولیت استادیوم، سالن‌ها و دیگر زمینهای ورزشگاه بر دوش ما بیفتد، نمی‌توانیم کاری را از پیش ببریم پس بهتر است حل مشکلاتی همچون معارضان زمینهای کشاورزی بر عهده مسئولان شرکت باشد .