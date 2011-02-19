جاسوس رژیم صهیونیستی در لبنان محکوم به اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "امین ابراهیم البابا" که در اوایل سال 2010 بازداشت شد، متهم به در اختیار قرار دادن اطلاعاتی درباره محل اقامت افسران عالیرتبه حزب الله و همچنین مقامات ارشد فلسطینی که در لبنان فعالیت می کنند به رژیم صهیونیستی است.

البابا 44 ساله با راه اندازی یک کافی نت در جنوب لبنان این اطلاعات را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می داد.

حکم اعدام درحالی علیه این جاسوس رژیم صهیونیستی صادر می شود که وزارت دادگستری لبنان اخیرا فهرستی شامل نام و اتهامات 150 جاسوس را که برای رژیم صهیونیستی فعالیت می کرده اند، برای انجام تدابیر قانونی لازم در اختیار وزارت خارجه این کشور قرار داده است.