فراخوان جشنواره‌ ادبی "آن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این فراخوان، جشنواره‌ "آن" در رشته‌های شعر کوتاه سنتی (رباعی و دوبیتی)، شعر کوتاه نو (نیمایی و آزاد؛ حداکثر 10سطر) و داستان کوتاه‌کوتاه (یک‌صفحه؛ حداکثر 177کلمه) برگزار خواهد شد.

شاعران و داستان‌نویسان کشور برای شرکت در این جشنواره باید در رشته‌ شعر کوتاه 7 اثر و در رشته‌ داستان کوتاه‌کوتاه 3 اثر بفرستند.

همچنین شاعران و داستان‌نویسان کشور برای شرکت در بخش ویژه این جشنواره با عنوان "کتاب" می‌توانند سه نسخه از مجموعه‌شعر کوتاه و یا مجموعه‌داستان کوتاه‌کوتاه خود به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

گفتنی است کتابهایی در این بخش شرکت داده می‌شوند که تاریخ انتشارشان در سال 1388 یا 1389 باشد.

بر اساس این فراخوان، موضوع جشنواره‌ی "آن" آزاد است و پایان مهلت فرستادن آثار 20 فروردین‌ماه 1390 اعلام شده است.



حوزه هنری استان کرمان، معاونت فرهنگی‌اجتماعی شهرداری کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران و باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس در برگزاری این جشنواره مشارکت دارند.

شاعران و داستان‌نویسان کشور می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره‌ "آن" به نشانی کرمان، صندوق پستی: 435-76175 و یا به نشانی اینترنتی aan.award@gmail.com ارسال کنند.

آیین اختتامیه‌ نخستین جشنواره‌ سراسری شعر کوتاه و داستان کوتاه‌کوتاه "آن" با حضور شاعران، داستان‌نویسان و صاحب‌نظران برجسته‌ کشور، نیمه دوم اردیبهشت‌ماه 1390 در شهر کرمان برگزار خواهد شد.