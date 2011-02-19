سیستم مدیریتی در هیئت فوتبال کردستان به روز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهنام نظری ظهر شنبه در گردهمایی روسای هیئت های شهرستانی فوتبال استان کردستان، اظهار داشت: در راستای اعتلا و توسعه رشته ورزشی فوتبال، سیستم پوسیده مدیریتی در این هیئت به روز شده و تلاش خواهد شد که با برنامه ریزی بهتر زمینه های توسعه فوتبال کردستان فراهم شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به توسعه روز افزون فوتبال در کشور، باید با برنامه ریزی مناسب و همچنین استفاده بهینه از توانمندی های موجود در راستای اعتلای این رشته ورزشی و پرطرفدار در استان کردستان اقدام کرد و باید تمامی پیشکسوتان هیئت فوتبال را در این بخش همکاری کنند.

رئیس هیئت فوتبال استان کردستان با اشاره به تغییر رویکرد و نگاه هیئت در این استان، افزود: هیئت فوتبال استان کردستان در تلاش است که در قالب یک کار جمعی و با استفاده از حضور تمامی پیشکسوتان و کارشناسان برنامه های مناسبی را طراحی و اجرا کند که نقش هیئت های شهرستانی در این بخش ویژه و خاص است.

نظری با اشاره به روند نامناسب فعالیت های هیئت فوتبال استان کردستان در سال جاری، خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت فعالیتهای هیئت در سال جاری تاحدودی رضایت بخش نبود و می طلبد که در جهت جبران کاستی های امسال و با هدف توسعه فوتبال کردستان، تلاش و پیگیری بهتری از سوی تمامی مسئولان و متولیان این رشته ورزشی در هیئت استان و هیئت های شهرستانی در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای برگزاری رقابت های استان در تمامی رده های سنی اشاره کرد و گفت: در سال جاری هیئت فوتبال استان کردستان برنامه جامعی را برای برگزاری رقابت های استانی در رده های مختلف سنی به ویژه در بخش خواهران طراحی کرده است که بدون شک با همکاری و تعامل بیشتر این برنامه ها اجرایی خواهد شد.

در ادامه این جلسه علاوه بر روسای کمیته های هیئت فوتبال استان کردستان، روسای هیئت در شهرستان های مختلف نیز به بیان مشکلات پیش روی فوتبال در استان پرداخته و پیشنهادات خود را برای اعتلای هر چه بهتر این رشته ورزشی در کردستان ارائه کردند.