خلیج فارس قلب بیدار و گرم ایران است

عبدالحمید پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس، بیان داشت: این سمپوزیوم همانند یک نارنجک عمل می کند یعنی می تواند ما را خیلی سریع به اهدافمان یعنی معرفی پرسپولیس و معرفی خلیج فارس برساند.

وی افزود: این سمپوزیوم می تواند خیلی سریع اهداف فرهنگی ما را محقق کند.

این استاد نقاشی دانشگاه سوره با اشاره به تاثیرات دیدن مناطق مختلف ایران به خصوص خلیج فارس برای هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم، اظهار داشت: هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم به خوبی می توانند خلیج فارس را به جهانیان معرفی کنند.

پازوکی با اشاره به وجود فرهنگهای مختلف در حاشیه خلیج فارس، عنوان کرد: این فرهنگهای منحصر به فرد را می توانیم در معماریهای این منطقه و آئین و رسوم مردم این منطقه مشاهده کنیم.

وی اضافه کرد: خلیج فارس در واقع قلب بیدار و گرم ایران است و ما باید از نام و فرهنگ آن صیانت کنیم.

وی ادامه داد: این سفیران فرهنگی که در حال حاضر از مناطق مختلف کشور ما دیدن می کنند در آینده و در آثار خود به خوبی این فرهنگها و معماری را به مردم خود معرفی می کنند و این امر ما را هرچه سریعتر به اهداف فرهنگی که داریم می رساند.

هنرمند نقاش کشورمان در خصوص برگزاری این سمپوزیوم در آینده گفت: باید در سالهای آینده زمان بیشتری برای بازدید هنرمندان از این مناطق در نظر گرفته شود تا این هنرمندان با فرهنگ عامه مردم در کنار خلیج فارس بیشتر آشنا شوند.