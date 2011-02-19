187 پروانه بهره برداری صنعتی در فارس صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غفار صفری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این میزان 34 درصد از پروانه های صادر شده مربوط به متقاضیان سرمایه گذاری در صنایع کانی غیر فلزی بوده است.

وی با بیان اینکه در 10 ماهه اول امسال 664 فقره جواز تاسیس احداث کارخانه نیز برای متقاضیان صادر شده، گفت: 34 درصد از این جوازها در زمینه صنایع کانی غیرفلزی، 27 درصد در بخش شیمیایی و سلولزی و 17 درصد نیز مربوط به صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی بوده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس حجم سرمایه گذاری جواز تاسیسهای صادر شده را بالغ بر 29 هزار و 929 میلیارد ریال بیان کرد.

وی گفت: پیش بینی می شود با بهره برداری از این واحدها برای 16 هزار و 552 نفر اشتغال ایجاد شود.

به گفته صفری این میزان صدور جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد جواز صادر شده 52 درصد، از نظر میزان سرمایه گذاری 16 درصد و از نظر اشتغالزایی 43 درصد رشد داشته است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس همچنین از صدور 666 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 57 هزار و 365 میلیارد ریال و اشتغالزایی 16 هزار و 905 نفر در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز پروانه بهره برداری 182 واحد صنعتی با سرمایه گذاری چهار هزار و 61 میلیارد ریال و اشتغالزایی سه هزار و 414 نفر در استان صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به صدور 233 فقره انواع مجوزهای معدنی طی 10 ماهه نخست سالجاری گفت: 55 فقره پروا نه بهره برداری باذخیره قطعی نزدیک به 108 میلیون تن با اشتغال یک هزار و 52 نفر صادر شده است.

صفری همچنین از صدور 60 فقره گواهینامه کشف با هزینه عملیاتی اکتشافی 18 میلیارد ریال وذخیره قطعی 118 میلیون تن مواد معدنی وصدور 118 فقره پروانه اکتشاف معدنی توسط این سازمان در 10 ماهه اول سال خبر داد و گفت: در استان فارس استخراج عملی مواد معدنی با 304 پروانه بهره برداری به مرز 20 میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشا به سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار است.

وی تصریح کرد: استان فارس دارای 302 معدن فعال است که زمینه اشتغال بیش از پنج هزار و 289 نفر را فراهم کرده است.