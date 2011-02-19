انجمن بازیگران به برگزیدگان بازیگری جشنواره فیلم فجر تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن بازیگران سینمای ایران آمده است: بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که درخشش بازیگران حاضر در آثار جشنواره موید این نکته بود که هنر والای نقش آفرینی به عنوان یکی از مهمترین ارکان سینما نیز همپای بخش‌های دیگر این هنر، به رشد و تعالی چشمگیر دست یافته است و همین نکته، قضاوت در این بخش را بسیار سخت و گاهی ناممکن می‌سازد.

انجمن بازیگران سینمای ایران ضمن ارج نهادن به حضور بازیگران ارزشمند میهنمان در آثار راه یافته به این جشنواره، و تقدیر ویژه از تمام نامزدهای بخش‌های گوناگون بازیگری، مراتب تبریک خود را به دریافت کنندگان سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر، خانم‌ها و آقایان: ویشکا آسایش، مهناز افشار، مهتاب کرامتی، ساره بیات، مهدی هاشمی، حامد بهداد، علی مصفا، شهاب حسینی، محسن تنابنده تقدیم داشته و همچنین دریافت جوایز بخش‌های بین‌الملل، نوعی نگاه و آثار ویدئویی توسط خانم‌ها و آقایان: غزل شاکری، آزاده صمدی، فرامرز قریبیان، مهران احمدی، پژمان بازغی، حمید باغکی و صادق صفایی را تبریک عرض نموده و سربلندی و سرافرازی روز افزون فرهنگ و هنر کشورمان را آرزو می‌نماید.

