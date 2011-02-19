به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی که به منظور تسلیم دعوت نامه رسمی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به همتای قرقیزستانی خود در بیشکک به سر می برد، صبح امروز شنبه، با "رزا آتونبایوا" رئیس جمهور کشور قرقزیستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر تعاون با تشریح برخی از توانمندیهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، زمینه های توسعه مناسبات اقتصادی ایران و قرقزیستان در بخش های مختلف اقتصادی را گسترده و ظرفیت دو کشور جهت همکاری با یکدیگر را بسیار وسیع تر از مقادیر کنونی دانست و خواستار تلاش دستگاه ها و نهادهای دولتی دو کشور در جهت تسهیل و تشویق این روابط شد.

عباسی ضمن اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی قرقزیستان و ایران، گفت: این عوامل در تعیین گسترش دوجانبه همکاری متقابل ملت ها و دولت کشورهای قرقیزستان و ایران نقش موثر و مفیدی دارد.

همچنین "رزا آتونبایوا" رئیس جمهور قرقزیستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر وزیر تعاون کشورمان به قرقزیستان و دریافت دعوت نامه رئیس جمهوری ایران جهت شرکت در جشن نوروز ایران، تشکر و ابراز امیدواری کرد اینگونه مراودات و سفرها موجب تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور و تحکیم روابط دو ملت فرهنگ دوست ایران و قرقزیستان شود.