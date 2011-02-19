مدارس فوتبال در کردستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا رحمانی ظهر شنبه در گردهمایی روسای هیئت های شهرستانی فوتبال کردستان، اظهار داشت: در راستای ارائه آموزش بهتر و جامع در رشته فوتبال در استان کردستان، مدارس فوتبال در این استان توسط هیئت ساماندهی و نظارت می شوند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر دیدگاه اصلی نسبت به مدارس فوتبال در استان کردستان تنها در جهت کسب درآمد است در حالی که فلسفه اصلی راه اندازی مدارس فوتبال در جهت پرورش و شناسایی استعدادها و توانمندی های نوجوانان و جوانان است که باید این مهم در استان کردستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دبیر هیئت فوتبال استان کردستان افزود: با توجه به برنامه های فدراسیون فوتبال در جهت شناسایی استعدادهای درخشان و حمایت های مختلف از استانها در راستای اجرایی کردن این طرح، هیئت فوتبال استان نیز در نظر دارد در قالب آئین نامه ای جامع این مهم را در استان کردستان طراحی و اجرا کند.

رحمانی به بحث برگزاری مسابقات لیگ فوتبال استان کردستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات در سنین پایه سال آینده لیگ جوانان استان کردستان به صورت منظم برگزار و تمامی هیئت های شهرستانی و باشگاه ها موظف به شرکت در این لیگ هستند.

وی همچنین از برگزاری لیگ دسته اول فوتبال استان کردستان با حضور 10 تیم و به صورت گروهی خبر داد و خاطرنشان کرد: قرار است که لیگ دسته اول فوتبال کردستان در سال آینده با حضور 10 تیم برگزار شود و به همین دلیل بخش زیادی از مسئولیت برگزاری این لیگ به هیئت های شهرستانی واگذار می شود.

در ادامه این جلسه علاوه بر روسای کمیته های هیئت فوتبال استان کردستان، روسای هیئت در شهرستان های مختلف نیز به بیان مشکلات پیش روی فوتبال در استان پرداخته و پیشنهادات خود را برای اعتلای هر چه بهتر این رشته ورزشی در کردستان ارائه کردند.