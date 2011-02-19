95 درصد زنان و مردان 45 تا 65 سال ایرانی فشار خون دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری روز شنبه در نشست خبری هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه اظهار داشت: براساس بررسیهای صورت گرفته در کشور سوء تغذیه ناشی از کم غذا خوردن و سوء تغذیه ناشی از زیاد غذاخوردن وجود دارد و با توجه به این که درصد قابل توجهی از مردم بد و زیاد غذا می‌خورند، سوء تغذیه ناشی از زیاد غذا خوردن در کشور بیشتر مشاهده می‌شود.

مشاور تغذیه‌ای معاون بهداشت افزود: سوء تغذیه ناشی از زیاد غذا خوردن، سبب چاقی و اضافه وزن و در نتیجه ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشارخون و انواع سرطان‌ها می‌شود.

جزایری با بیان اینکه افراد در رژیم غذایی باید از مواد غذایی متنوع و مختلف به میزان کافی استفاده کنند، گفت: در کشور میزان مصرف سبزی و میوه روند کاهنده‌ای دارد و رژیم غذایی افراد باید به نحوی باشد تا مواد معدنی، انواع ویتامینها و پروتئینها به اندازه کافی به افراد برسد.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: حدود 40 درصد مردان و 52 درصد زنان 15 تا 64 ساله کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند که این میزان در حال افزایش است.

به گفته وی، احتمال ابتلا به دیابت، آرتروز، افزایش فشارخون، نارسایی قلبی، نقرس، دیسک کمر، تصلب شرائین، نارسایی تنفسی و انواع سرطان‌ها در افراد چاق بیشتر است.

جزایری با اشاره به اینکه در حدود 59 درصد زنان و 36 درصد مردان بزرگسال 45 تا 65 سال کشور مبتلا به فشارخون بالا هستند، خاطرنشان کرد: فشارخون بالا در درازمدت می‌تواند باعث آسیب به قسمت‌های مختلف شود و در مغز، این امر می‌تواند باعث خونریزی رگهای خونی و نهایتا سکته مغزی شود و همچنین در کلیه‌ها می‌تواند با آسیب به عروق کلیوی موجب نقص کار کلیه‌ها شود.

مشاور تغذیه‌ای معاون بهداشت گفت: در حدود 40 درصد زنان و 33 درصد مردان بزرگسال 45 تا 65 سال کشور قند خون بالا دارند و قند خون بالا زمینه را برای بروز بیماری دیابت فراهم می‌کند.

وی کلسترول بالا را از جمله خطرات ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی دانست و افزود: کلسترول بالا در 30 درصد مردان و 36 درصد زنان 25 تا 64 سال کشور وجود دارد و کلسترول بالا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد.

جزایری افزود: فقط 12 درصد مردان و 14 درصد زنان 15 تا 64 ساله در کشور روزانه 5 واحد میوه و سبزی مصرف می‌کنند و میوه‌ها و سبزیها جزو مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند که مصرف روزانه و مقدار کافی آن، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماریهای مزمنی چون دیابت نوع 2، سکته مغزی، سرطان و چاقی داشته باشند.