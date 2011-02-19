مردان نفت تهران قهرمان دومیدانی دهه فجر در مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در رده بندی تیمی این مسابقات در رده آقایان تیم نفت تهران با کسب 8 طلا 2 نقره و 1 برنز قهرمان شد و پس از آن تیم های فولاد خوزستان با 2 طلا 2 نقره و 1 برنز، شهرداری طرقبه با کسب 1 طلا 2 نقره و 3 برنز و تیم ملی دانش آموزی ایران با کسب 1 طلا و 1 برنز به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

در پایان روز دوم مسابقات و در بخش زنان نیز، در ماده 400 متر لوسیانه کارایان از ارمنستان قهرمان شد و سودابه سبحانی و سولماز عظیمیان از تیم کاشی تیما(الف) به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

در رشته پرش طول آنا تلشوا و هایکانوش بهلوزیان از تیم ارمنستان مقام‌های اول و دوم و یکتارینا چلیکدوا از تیم ترکمنستان مقام سوم را کسب کرد و در ماده 60 متر با مانع جمیله سیفی از کاشی تیما (الف) به مقام اول دست پیدا کرد، الناز کمپانی دوم شد و مینا نوروزی از تیم فارس به مقام سوم دست پیدا کرد.

در ماده دو 1500 متر مهسا کشاورزی از تیم استان فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد و پس از او فاطمه محمدی و فاطمه عزیزی هر دو از تیم کاشی تیما(الف) خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در مسابقات رشته پنجگانه نیز سپیده توکلی از تیم تهران به مقام اول رسید و شیرین قرایی و ریحانه نجاتی هر دو از تیم کاشی تیما (ب)، به مقام دوم و سوم رسیدند.

در ماده 4 در 400 متر امدادی، تیم ارمنستان به مقام اول دست یافت، تیم استان فارس دوم شد و تیم کاشی تیما(الف) خراسان رضوی در جای سوم قرار گرفت.

همین گزارش حاکی است در رده آقایان، در ماده پرتاب وزنه مرتضی ناظمی از تیم نیروهای مسلح قهرمان شد، محمد حسین اسکندری از تیم قم در جای دوم قرار گرفت و میثم کیانی از تیم راه و ترابری گلستان سوم شد.

در ماده 60 متر با مانع مجتبی پوستچی از تیم نفت تهران به مقام قهرمانی رسید و پس از او احمد رضا خنقری از تیم فولاد خوزستان و محمدرضا حسن‌زاده از تیم ملی دانش‌آموزی به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در ماده 400 متر ادوارد مانگاسار از تیم نفت تهران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، رضا بوعذار از تیم فولاد خوزستان دوم شد و اسماعیل مصدق از تیم شهرداری طرقبه بر روی سکوی سوم جای گرفت.

در ماده پرش سه گام نیز علیرضا حبیبی از تیم نفت تهران قهرمان شد و پس از او لوون آقاسیان از تیم ارمنستان و مصطفی خسروی از تیم گاز خراسان رضوی به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

در ماده 1500 متر، مسلم نیا‌دوست از تیم نفت تهران قهرمان شد، علی مقدادی پور از تیم همدان در جای دوم قرار گرفت و قاسم فریسات از تیم فولاد خوزستان سوم شد.

در ماده پرش ارتفاع محمدرضا وضیفه دوست از تیم ملی دانش آموزی قهرمان شد، مجتبی فتح‌آبادی از تیم سنگ آهن بافق یزد در جای دوم قرار گرفت و امیرحسین زاده رهبر از تیم نفت تهران سوم شد.

در ماده 4 در 400 متر امدادی نیز تیم فولاد خوزستان به مقام قهرمانی رسید و پس از این تیم تیم های نفت تهران و نیروهای مسلح به ترتیب در مکان های دوم و سوم جای گرفتند.

در ماده هفتگانه عبدالجلیل توماج از تیم نفت تهران به مقام قهرمانی رسید و پس از او به ترتیب سعید کولیوند از تیم نفت تهران و جمیل سعادت از تیم هتل ورزش قزوین به ترتیب در مکان های دوم و سوم جای گرفتند.