به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول مسابقات مقدماتی المپیک لندن در حالی از روز 17 اسفند در اردن آغاز می شود که هنوز وضعیت اعزام تیم فوتبال بانوان کشورمان به این مسابقات مشخص نیست و اختلاف نظرها و مشکلات مالی فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک وضعیت مبهمی را برای سر راه اعزام این تیم ایجاد کرده است .

فدراسیون فوتبال در نشست ویژه هفته گذشته خود برای تصمیم گیری پیرامون اعزام تیم فوتبال بانوان موافقت خود را با اعزام این تیم اعلام کرد ولی با توجه به اینکه تیم بانوان می بایست درمسابقات مقدماتی المپیک شرکت کند و تمامی اعزام های این مسابقات نیز باید ازکانال کمیته ملی المپیک انجام شود، مسئولان کمیته ملی المپیک به دلیل مشکلات مالی چندان موافق این اعزام نیستند.

مسئولان کمیته ملی المپیک با این توجیه که بانوان ایران با توجه به حضور قدرت های شرق آسیا نظیر کره ، ژاپن و استرالیا و چین شانسی برای راهیابی به المپیک ندارند و این مسابقات را تنها تحمیل هزینه مضاعفی بر دوش کمیته المپیک ارزیابی می کنند که می تواند صرف دیگر بخش های ورزش بانوان و تقویت تیم های پایه شود، از اعزام تیم شانه خالی کرده اند.

در مقابل فدراسیون فوتبال در حالی برای اعزام تیم فوتبال بانوان اصرار دارد که هنوز تکلیف سرمربی این تیم مشخص نیست و تمرینات تیم فوتبال بانوان این روزها زیرنظر خانم ها ایراندوست و یوسفی زاده پیگیری می شود بدون اینکه تکلیف نفر اول این تیم مشخص باشد.

فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال در این باره می گوید : به هرحال با توجه به موافقت فدراسیون فوتبال اردوها و تمرینات تیم بانوان به طورمنظم زیر نظر مربیان داخلی پیگیری می شود تا از برنامه عقب نمانیم ضمن اینکه رایزنی هایی را با یک مربی استرالیایی آغاز کرده ایم .

شجاعی ادامه می دهد : تیم بانوان باید زیرنظرکمیته ملی المپیک درمسابقات مقدماتی شرکت کند و مسئولان کمیته ملی المپیک هم مشکلات مالی را دلیل مخالفت خود با اعزام تیم عنوان می کنند و اینکه بودجه ای برای اعزام تیم در اختیار ندارند .

از سوی دیگر بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک با گلایه از پرداخت نشدن اعتبارات این کمیته برای تدارک ، پشتیبانی، برگزاری دیدارها و اردوهای تدارکاتی تیم های ملی می گوید: ما انتقادمان را به مسئولان سازمان و حتی فراکسیون ورزش مجلس منتقل کردیم و این نگرانی را داریم که با این شرایط برنامه فدراسیون ها برای حضور در المپیک لندن متوقف بماند و این باعث نگرانی است .

افشارزاده تاکید کرد: اگر می خواهیم موفقیت های ورزش کشور در گوانگجو در لندن هم ادامه پیدا کند نیاز است تا حمایت های لازم از سوی دولت و مجلس با سازمان و کمیته ملی المپیک انجام شود و بلاتکلیفی در اختصاص اعتبارات مورد نیاز و ضروری به بدنه ورزش لطمه می زند.

وی در مورد اعزام تیم فوتبال بانوان به مسابقات مقدماتی المپیک لندن تصریح می کند: ما مخالتی نداریم ولی دست مان بسته است. اگر بودجه باشد ما از هر نظر موافق این حضور هستیم هرچند می دانیم شاید توفیقی درکار نباشد ولی این حضور را برای رشد فوتبال بانوان موثر می دانیم.

از سوی دیگر فریده شجاعی امیدوار به کمک های سازمان تربیت بدنی است. او می گوید: بعد از حضور موفق تیم فوتبال نوجوانان ایران با پوشش و حجاب اسلامی در مسابقات المپیک سنگاپور، خانم اکبرآبادی معاونت بانوان سازمان تربیت بدنی قول هایی برای کمک به اعزام تیم فوتبال بانوان داده اند و موافق حضور تیم بانوان در مسابقات مقدماتی المپیک هستند.

شجاعی درعین حال نگرانی خودش را از تبعات بین المللی اعزام نشدن تیم فوتبال بانوان پنهان نمی کند. اومی گوید : اگر شرکت نکنیم علاوه بر خدشه دار شدن موقعیت ایران نزد مسئولان کمیته بین المللی المپیک احتمال دارد ازسوی کمیته المپیک به پرداخت جریمه هم محکوم شویم.

وی ادامه می دهد: گروهی که ایران در آن حضور داشت ، ابتدا 5 تیمی بود که قطر از آن انصراف داد و اگر ما هم اعلام کناره گیری کنیم، جدول مسابقات با حضورسه تیم اردن، بحرین و فلسطین بهم می ریزد و این برای فدراسیون فوتبال ما پیامد خوشایندی ندارد.

به هرحال در فاصله حدود 14 روز تا نخستین دیدار تیم فوتبال بانوان ایران مقابل فلسطین، هنوز تصمیم مشخصی برای شرکت تیم فوتبال بانوان کشورمان درمسابقات مهمی نظیر المپیک لندن اتخاذ نشده و این شرایط در اوضاع نابسامان فوتبال ما چندان غیر طبیعی نیست.

انتظار از فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک در فرصت کوتاه باقی مانده اتخاذ یک استراتژی مشخص نسبت به تیم فوتبال بانوان است که این روزها بازیکنان آن با امیدواری تمرینات خود را برای شرکت درمسابقات مقدماتی المپیک پیگیری می کنند.