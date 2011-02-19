به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "مقایسه تطبیقی بین برخی آرای حلاج و بایزید بسطامی" با حضور دکتر دکتر حشمت ا... ریاضی و دکتر مهدی کیایی چهارشنبه چهارم اسفندماه در سرای اهل قلم برگزار میشود.
حلاج از عارفان ایران در سدهٔ سوم و دهه اول قرن چهارم هجری است. اواز مهمترین صوفیان دوران خود بود در حالت سکر عرفانی به گفتن «انا الحق» پرداخت و متشرعین او را به جرم «کفرگویی» ابتدا به قرمطی بودن متهم کردند و پس از هشت سال با کمک صوفیانی از سایر گروههای صوفیه او را اعدام نمودند. او سنگسار شد ولی جان نسپرد و به گفتن اذکار مشغول بود سپس مثله کردند ولی باز هم ذکر میگفت تا زبانش بریدند و آسمان بگرفت و آب دجله بالا آمد. بنابر وصیتاش خاکسترش را در رود ریختند تا رود آرام شد. از او کرامات بسیار نقل شدهاست.
بایزید بسطامی بیش از دیگران دارای شهرت و اهمیت بوده و رفتار و گفتارش در همهٔ مردان راه حق تأثیر کردهاست، به این جهت داستانها و سخنان او بیش از هر صوفی و عارفی در کتب صوفیه و عرفا آمدهاست و مخصوصاً در آثار منظوم عرفانی مانند آثار عطار و مثنوی مولوی بیشتر جلوهگر است. بزرگترین عارف قرن سوم هجری و از بزرگان اهل تصوف است که در سالهای 161 تا234 می زیسته است(مطابق با قول صحیحتر متوفی بسال 261ه.ق).
این نشست از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر برگزار میشود.
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