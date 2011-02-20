مردم خواستار برخورد با عوامل انحراف در حرکت توفنده مسلمانان منطقه هستند

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اغتشاشات روز 25 بهمن و واکنش مردم به این اقدام فتنه گران گفت: مردم خواستار رسیدگی قاطعانه به همه عوامل و کسانی که در این فاجعه بزرگ دست داشتند هستند.



وی با اشاره به شعارهای مردم در تجمعات مختلف گفت: همه سخن مردم بر محاکمه عاملان جنایت 25 بهمن دلالت دارد زیرا احساس می‌کنند تلاشی برای ایجاد انحراف از حرکت توفنده مردم مسلمان منطقه صورت می گیرد.



نماینده مردم مشهد ادامه داد: مردم خواستاربرخورد با حرکت انحرافی روز 25 بهمن که توسط عوامل فتنه هدایت و از سوی سردمداران استکبار جهانی حمایت شد هستند.