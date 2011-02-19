آموزش 110 نفر از مربیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد لرستان

کرم سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دوره آموزشی روشهای نوین تدریس در راستای ارتقاء سطح مربیان در سال جاری زیر نظر مرکز تربیت مربی سازمان برگزار شده است.

وی تصریح کرد: گذراندن این دوره برای مربیان آموزشگاههای آزاد الزامی است و بخشی از شرایط صدور مجوز آموزش برای مربیان گذراندن این دوره می باشد.

رئیس اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد اداره کل فنی حرفه ای لرستان در ادامه سخنان خود بیان داشت: تعداد 56 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در گروه های مختلف آموزشی مختلف در 9 ماه نخست سال جاری مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

سپهوند اظهار داشت: با توجه به اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای و استقبال اقشار تحصیل کرده استان از ایجاد آموزشگاه های آزاد و آموزش افراد متقاضی حرفه های آموزشی و جویای کار این مجوز ها صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: با صدور مجوزها آموزشگاه های آزاد یاد شده به طور متوسط 120فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

رئیس اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد اداره کل فنی حرفه ای لرستان یادآور شد: از تعداد 56 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ایجاد شده تعداد 16 آموزشگاه در حرفه آموزشی فن آوری اطلاعات، تعداد 9 آموزشگاه در حرفه آموزشی عمران و تعداد 12آموزشگاه در حرفه آموزشی طراحی ودوخت راه اندازی شده اند.

سپهوند ادامه داد: همچنین از تعداد آموزشگاه های یاد شده تعداد 5 آموزشگاه در حرفه آموزشی برق و الکترونیک، تعداد 4 آموزشگاه در حرفه آموزشی مراقبت پوست و مو، تعداد دو آموزشگاه در حرفه آموزشی امور مالی و بازرگانی، تعداد دو آموزشگاه در حرفه آموزشی کشاورزی، تعداد 5 آموزشگاه در حرفه آموزشی صنایع دستی و هنری و تعداد یک آموزشگاه در حرفه آموزشی خدمات آموزشی در 9 ماه نخست سال جاری مجوز فعالیت دریافت کرده اند.