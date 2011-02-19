به گزارش خبرگزاری مهر، آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره عبارتند از "هویت" علی الفت، "دلیل" علی الفت، "دایره سیاه" ابوالفضل کمالی دربزری، "برای..." صبا سلمانزاده، "وعده ناتمام" صبا سلمانزاده)، "ابر، باد، بادبادک در باد" صبا سلمانزاده، "خوشبخت نیستم چون دیگران خوشبخت نیستند" علی زارعی جلال آبادی، "نور" سهیلا جولائی، "پازل" علی اکبر فرشباف، "بی دلیل 2" مهدی شعبان خمسه، "boss" علی زارعی جلال آبادی، "برای فردا..." مهدی بختیاری کهکی، "لطفاً بمیرید" اردوان انتظاری، "تسلیت" نیلوفر پروانی، "خاک، سیب، زندگی" سیدعلی سجادی، "دیروز، امروز، امروز" احمد تیموری،
" ابراهیم و آتش" احمد تیموری، "هرگز فراموشم مکن" علیرضا فرد، "سه صفحه جلوتر" فاطمه بابایی، "ردپای گرگ" مجتبی بهرامی، "داستان دو خط" رامین رهبر، "کسی به فکر ماهیها هست؟" علی کامیاب، "کاغذ بیخط" علی کامیاب، "اتومبیلهای تک سرنشین" فرزاد دالوند، "کودک و اشغالگر"، "بادبادک" فرزاد دالوند، "جوجه دودی" امیر واحدی، "برش" محمدرضا خاکی، "پشت صحنه" اردلان محمدزاده، "End The" محسن بی زر، "من هنوز جنگ را میبینم!" مهدی میرتیموری،
" غفلت" مجتبی رجبی معمار، "آرزوهای از دست رفته" بیژن اعرابی، "کابل برگردان" شاهرخ کافی، "مداد سبز من" فیاض بهرام، "نقاب" فیاض بهرام، "حس پرواز" سیروس زارعی امینی، "تو...!" اشکان رهگذر، "رو به رو" افشین محمودی، "همین حوالی..." علی خالدی، "محبوس در زمان" نغمه فرزانه، "تنها درخت" مهدی اسکندری، "بالیق" "ماهی" آرمان آرپاچایی،
" هرچیز بیاهمیت" مصیب حنایی، "اسباب بازی" احسان بیگلری، "این خانه امن است" مریم پیربند، "کمی جلوتر میتونی بپیچی" مصطفی ربانی، "بادبادک" مجید دهقان، "آهنگ ماندن" آیت نادری، "در آغوش مادرم دریا" حبیب هوشیار، "برای انسان" زهرا ریاحی، "راز نگاه" حامد سعادت، "آدم و حوا" آران پیراینده، "ساس" سمیه شاد، "تغییر شکل" محسن شیری،
"تغییر سایه" محسن شیری، "جستن" منان جانبراری، "بلوتوثت روشنه؟" رضا طوفانی، "چوب، چرخ و آتش" نرگس آبیار، "ماهیها در آب نفس میکشند" هادی باقری شورکایی، "مش تقی" محمدحسین هاشمی، "بنبست" شهرام میراب اقدم، "سیل خشک" مهدی بوستانی، "یه سطل رنگ قرمز" پریسا گرگین، "شکوفههای نخی" نوید سجاد حسینی، "مکنا" حسن نقاشی،
" شلیک" مریم پیربند، "سوء تفاهم" محمد کیابیان، "صلح و جنگ" امیر توده روستا، "آنسوی دیوار" محمدرضا هاشمیان، "چارقد" شیرین قرهداغی، "سهم ما" بهرام لطفی، "روزنه" مرتضی جذاب، "بهشت" سلمان خورشیدی، "آن شب بارانی" امیر محمدزاده، "هرکسی کو..." سینا گنجوی، "بالاتر" مهدی آقاجانی، "شنبه دوست داشتنی" الهام آقالری، "برزونامه" نیما میگلی،
" به علاوه یک" علیرضا زارعی، "شیر یا خط" فرشید اخلاقیپور، "هدیه" مجید امیری، "به سلامتی خانمها" مرتضی علی عباس میرزایی، "به اضافه یک" محمد صفرزاده، "کمی آنسوتر" پوریا اسدی، "دروغ" هومن سیدی، "مداربسته" کیارش اسدیزاده، "لباس ایرانی" کاوه قهرمان، "تجربههای غلیظ تاریکی" بهروز مشاری، "نقاشی" آزاده جنود، "پرنده و سرباز" نوید سعید فیروز، "شامپانزه و بستنی" لیلا خلیلزاده، "سقوط" محمدرضا حنفی، "به سوی روشنایی" هورناز هنرور، "تارا" شهرام بیگی، "افق حجاب" مونا تاجیکی، "مشعل" کیارش زندی، "لطفا به اشتراک بگذارید" میلاد رحیمی، "فراق" خاطره خانلری، "ذوالقرنین" حسن نقاشی.
هفتمین جشنواره فیلم 100 اسفندماه برگزار میشود.
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