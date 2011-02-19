رضا رفیع طنزپرداز و دبیرعلمی چهارمین دوره جشنواره طنز طهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره امروز شنبه 30 بهمن به پایان میرسد و داوری آثار در مراحل بعدی اجرایی انجام خواهد گرفت.
وی گفت: پیش از این مهلت ارسال آثار تا 15 بهمن بود که به دلیل استقبال خوب و تعدد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، این مهلت تا 30 بهمن تمدید شد. قرار بود مراسم پایانی نیز طی دو روز متوالی در نیمه نخست اسفندماه امسال برگزار شود که با توجه به این تمدید زمانی، برنامهها کمی تغییر کرد و مراسم اختتامیه در سال 90 برگزار میشود.
دبیر علمی جشنواره طنز طهران ادامه داد: هنوز داوران جشنواره انتخاب نشدهاند ولی روند داوری در اسفندماه جاری انجام میشود و اعلام نتایج و مراسم اختتامیه در نیمه دوم فروردین ماه 90 صورت میگیرد.
این طنزپرداز افزود: در یک ارزیابی کلی استقبال مخاطبان از جشنواره خوب و مانند سه دوره پیشین بود. در حال حاضر در مراحل علمی و طراحی آیتمهای داوری هستیم که پس از این مراحل داوری آثار آغاز خواهد شد.
نظر شما