۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

کشتی آرای به مهر اعلام کرد:

افزایش 33 دلاری طلای جهانی/ سکه طرح قدیم 422 هزار تومان شد

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ضمن اعلام دلایل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و رسیدن آن به 1390 دلار در هر اونس، اعلام کرد: نرخ سکه تمام طرح قدیم امروز شنبه به 422 هزار تومان رسید.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از افزایش قیمت طلا در بازارهای خارجی و به تبع آن بازار داخلی و همچنین نرخ انواع سکه خبرداد و گفت: نرخ طلا در بازارهای جهانی طی یک هفته گذشته 33 دلار افزایش یافته و امروز به 1390 دلار در هر اونس رسیده است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تحولات سیاسی منطقه، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای خرید در بازارهای جهانی را از دلایل عمده افزایش قیمت طلا اعلام کرد و افزود: این عوامل حتی بر افزایش قیمت نقره و نفت هم تاثیر گذاشته است.

وی قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را امروز در بازار 37 هزار و 50 تومان، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 422 هزار تومان، سکه طرح جدید را 363 هزار تومان، نیم سکه را 182 هزار تومان و ربع سکه را 92 هزار تومان اعلام کرد.

قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد 1090 تومان و هر یورو 1485 تومان است.

