دیدار خانواده های شهدای لشگر 31 عاشورای تبریز با استاندار زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمعی از خانواده های شهدای لشکر 31 عاشورای شهر تبریز در بازگشت از مزار شهید سید جواد موسوی در فومن، ظهر شنبه با استاندار زنجان و معاون سیاسی و امنیتی وی دیدار کردند.

غلامرضا خیری پدر شهید به نمایندگی از خانواده شهدا گفت: دکتر رئوفی نژاد از فرماندهان لشکر 31 عاشورا در دوران 8 سال دفاع مقدس بودند و ما به دنبال فرصتی برای رسیدن به حضور این سردار پر افتخار دفاع مقدس بودیم.

خیری تعداد شهدای آذربایجان شرقی را 12 هزار نفر عنوان کرد و افزود: ازاین تعداد شهدا، حدود چهار هزار شهید متعلق به شهر تبریز است.

مهندس پاک نژاد پدر نوجوان شهید نیز با تأکید بر اینکه حضور رزمندگان در جبهه فقط به خاطر ایثار و شهادت بود اظهار داشت: در ابتدای آغاز جنگ تحمیلی و طی هشت سال دفاع مقدس صحبتی از مزایا نبود و رزمندگان با هدف ایثار و شهادت و دفاع از دین و ملت و پیروی از آرمانهای امام خمینی(ره) عازم جبهه می شدند.

پاک نژاد خاطر نشان کرد: ایثار و شهادت رزمندگان صدامیان را که تا غرب و جنوب کشور تجاوز کرده بودند با ذلت بیرون راند و اگر ما شاهد تکرار وقایعی همچون وقایع دوران قاجار و عهدنامه های ننگین نیستیم به برکت ایثار و خون شهداست.

وی پیروزی ملت های مسلمان در برابر استکبار جهانی، اسرائیل و آمریکا و آغاز حرکت های مردم در تمامی نقاط جهان بر علیه استکبار را الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران و ایستادگی 32 ساله ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب عنوان کرد.

پدر شهید پاک نژاد تصریح کرد: بازهم خانواده شهدا نخواهند گذاشت که حرکتی همانند فتنه 25 بهمن تکرار شود و انشاالله با ایثارگری خانواده های شهدا این پیروزی های ملت های مسلمان در دنیا به ظهور امام عصر (عج) متصل خواهد شد.

لشکر 31 عاشورا در سال های جنگ تحمیلی، یکی از سه لشکر خط شکن سپاه به شمار می رفت و فتوحات بسیاری را به نام خود ثبت کرد.

شهید مهدی باکری، بنیانگذار و فرمانده لشکر 31 عاشورا است، وی به سال 1333 در میاندوآب متولد شد و در 25 بهمن 1363 در جزیره مجنون (واقع در خاک عراق) به شهادت رسید و پیکرش به آتش مستقیم بعثیان خاکستر شد و با آب دجله ، به خلیج فارس پیوست، پیش از او ، برادرانش علی و حمید نیز شربت شهادت نوشیده بودند.