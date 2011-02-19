شهدای انقلاب اسلامی شهدای جهان اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در دیدار با خانواده های شهدای لشکر 31 عاشورای شهر تبریز با اشاره به لشکر 31 عاشورا در دوران 8 سال دفاع مقدس و فرماندهی این لشکر توسط شهید مهدی باکری گفت: این دوران از خاطره انگیزترین دوران زندگی برای من و سایر رزمندگان این لشکر و باعث افتخار است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه اگر شهدا نبودند مملکت و انقلاب اسلامی نبود و اینهمه توفیقات بعد از انقلاب حاصل نمی شد اظهار داشت: کاش شهدا، امروز بودند و نتیجه فداکاری های خود را می دیدند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد به برکت خون شهدای عزیزمان برپایی جهان اسلام متحد و یکپارچه دور نیست.

از فرماندهان لشکر 31 عاشورا، با بیان اینکه اکنون دوران مردم محوری است خاطر نشان کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، زمان حکومت محوری به پایان رسیده و اکنون دوره مردم محوری است.

رئوفی نژاد حرکات آغاز شده در کشورهای اسلامی و پیروزی مردم مسلمان در اقصی نقاط جهان را به دلیل ایثار شهدا و ایستادگی ملت ایران در مقابل هجمه های دشمنان در طی 32 سال دانست و گفت: تحلیگران مغرض می خواهند این حرکات و قیامها را یک حرکت سیاسی قلمداد کنند که با فریادهای صریح مردم مصر که می گفتند ما به دنبال دین هستیم و الگوی ما انقلاب اسلامی ایران است با شکست مواجه شد.

وی تصریح کرد: امروز دو دهه پس از پایان جنگ شاهد تحقق صدور انقلاب به خارج از مرزهای کشور و تحقق انقلاب مستضعفین هستیم، چیزی که امام راحل (ره) 30 سال قبل آن را پیش بینی کرده بودند.

استاندار زنجان الگو قرار گرفتن انقلاب اسلامی ایران توسط کشورهای دنیا را ناشی از درس عملی ملت ایران در طی 32 سال در مقابله با استکبار دانست و خاطر نشان کرد: اگر ما فقط شعار می دادیم ، اگر در عمل مقاومت نمی کردیم و اصرار به حفظ دین، دینداری و احکام الهی نمی کردیم مردم دنیا را ما را به عنوان الگو قرار نمی دادند اما ما عمل کردیم و درس ما درس عملی به دنیا بود.

رئوفی نژاد تصریح کرد: اگر مسیر ولایت را با شفافیت هر چه تمامتر دنبال نمی کردیم ، اگر از روز اول انقلاب تا به امروز بدون هیچ خدشه و عدولی روی مواضع خود در مقابله با صهیونیست ها مقابله نمی کردیم و اگر در برابر حمله های نظامی، اعتقادی و فرهنگی دنیای کفر و ضد انقلاب 32 سال مقاومت نمی کردیم نمی توانستیم درس بدهیم.

وی افزود: اما ملت ایران این کار را انجام داد و ثابت کرد که می توان مانع از حرکت این قدرت های پوشالی شد و آن ها را در منجلاب عملکردشان فرو برد.

لشکر 31 عاشورا در سال های جنگ تحمیلی، یکی از سه لشکر خط شکن سپاه به شمار می رفت و فتوحات بسیاری را به نام خود ثبت کرد.

شهید مهدی باکری، بنیانگذار و فرمانده لشکر 31 عاشورا است؛ مهدی باکری به سال 1333 در میاندوآب متولد شد و در 25 بهمن 1363 در جزیره مجنون (واقع در خاک عراق) به شهادت رسید و پیکرش به آتش مستقیم بعثیان خاکستر شد و با آب دجله ، به خلیج فارس پیوست، پیش از او ، برادرانش علی و حمید نیز شربت شهادت نوشیده بودند.