طلاب باید از سیره تبلیغی پیامبر (ص) الگو بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود رضا جمشیدی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه طلاب هر آنچه می‌آموزند ابتدا باید خود عمل کنند، گفت: طلاب پا جای پای پیامبران می‌گذارند و ذکات آن چه می‌آموزند آموزش دادن آن به دیگران است.

وی یادآور شد: این کار به مدرسه و کلاس احتیاج ندارد بلکه با فامیل و خانواده و دوست و آشنا می‌توان این رسالت را به انجام رساند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، پیامبر اسلام را الگویی بزرگ برای همگان دانست و خاطرنشان کرد: اگر پیامبر(ص) الگو و اسوه‌ای برای همگان است، سیره تبلیغی آن حضرت باید الگویی برای طلاب باشد.

وی با اشاره به اینکه پیامبر تا زمان ریشه کن شدن فساد از پا نایستاد، افزود: همان گونه که پیامبر خود را در برابر همه مسئول می‌دانست طلاب نیز باید خود را در برابرهمه مسئول بدانند و در برابر مشکلات صبر و تحمل به خرج دهند.



جمشیدی با بیان اینکه مسیر تعلیم و تعلم مسیر دشواری است، یادآور شد: در زمانی که ارزش گذاریها متفاوت شده این دشواری بیشتر شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی در حوزه‌های علمیه خواهران، این جشنواره را فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیتهای قرآنی در حوزه‌های علمیه خواهران دانست و تصریح کرد: پس از شناسایی ظرفیتها باید از آنها در مسیر لازم بهره ببریم.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران ظرفیت شناسی را آغاز یک حرکت و جوشش دانست و اضافه کرد: باید این ظرفیت را رشد دهیم تا به یک بالندگی برسانیم و به کلمه طیبه و شجره تبدیل شود که اصل آن ثابت است و تغییرات روزگار آن را تغییر ندهد.



وی با اشاره به اقتضائات و ویژگی‌های قرآن کریم بیان کرد: یکی از این اقتضائات این است که بدن و فکر ناپاک و آلوده با قرآن تماس ندارد و اگر قرآن بر چنین فکری اثر بگذار تأثیرش مثبت نیست.



جمشیدی افزود: یکی دیگر ویژگی‌های قرآن این است که بدون عترت در خانه کسی جایی ندارد.