آمریکا در حال مذاکرات سری با سرکردگان طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیویورکر گزارش داد: دولت "باراک اوباما" مستقیما در انجام مذاکرات محرمانه با سرکردگان طالبان افغانستان نقش دارد.

بر این اساس این مذاکرات که در چارچوب سیاست واشنگتن برای جلب نظر طالبان صورت می گیرد همچنان ادامه دارد و طرفین تا کنون به نتیجه ای دست نیافته اند.

یک سخنگوی کاخ سفید در مورد محور مذاکرات واشنگتن با طالبان گفته است همانطور که"هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا پیشتر اذعان کرده، مذاکره کنندگان بدنبال تامین منافع این کشور در افغانستان هستند.

این در حالی است که آمریکا پس از 9 سال جنگ بی امان در افغانستان با تمام قوای نظامی خود نتوانسته بر شبه نظامیان طالبان غلبه کند. این ناتوانی در میدان نظامی، واشنگتن را بر آن داشته از طریق مذاکره با طالبان کنار بیاید بطوری که کلینتون گفته است مشکل افغانستان باید از راه سیاسی حل شود.

وزیر خارجه آمریکا در اظهارات خود همچنین تاکید کرده است: ما هرگز قادر به کشتن شبه نظامیان به قدر کافی برای پایان دادن به جنگ نخواهیم بود.



گفتنی است سال گذشته میلادی نظامیان خارجی خونین ترین سال اشغال افغانستان را پشت سرگذاشتند. این در حالی است که طبق توافقهای صورت گرفته ماموریت ناتو در افغانستان در سال 2014 پایان خواهد یافت.