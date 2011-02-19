بازداشت هزار و 779 قاچاقچی انسان/ واکنش طالبان به قتل یک افسر اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) هزار و 779 نفر از قاچاقچیان انسان از جمله 12 فرد تحت تعقیب در سال 2010 را بازداشت کرد.

این درحالی است که در سال 2009 حدود هزار و 755 قاچاقچی انسان و در سال 2008 حدود هزار و 642 نفر بازداشت شده بودند.

بر این اساس، دولت پاکستان در سال 2010 به طور کلی مانع 3 هزار و 434 مهاجرت غیرقانونی شده بود، این درحالی است که در سال 2009 حدود 5 هزار و 601 مورد و در سال 2008 حدد 10 هزار و 703 مورد گزارش شده بود.

خبر دیگر اینکه در نتیجه انفجار یک مین در استان بلوچستان در جنوب غرب پاکستان دست کم دو نفر کشته و یک فرد دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع پلیس پاکستان اعلام کردند یک خودروی نقلیه در مسیر خود با مینی برخورد کرد که توسط شبه نظامیان کاشته شده بود و خسارت بسیاری به وسیله نقلیه وارد شد.

همچنین طالبان پاکستان امروز شنبه تایید کرد یک افسر اطلاعاتی سابق این کشور را که سال گذشته در وزیرستان شمالی گروگان گرفته بود، کشتند.

سرهنگ "امام" در مارس 2010 همراه با سه فرد دیگر ربوده شد و گروه تحریک طالبان اعلام کردند به زودی نوار ویدئویی را که مرگ این افسر اطلاعاتی سابق پا کستان را تایید می کند، منتشر می کنند.