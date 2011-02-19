باید جذابیتهای قرآنی را از طریق هنر بیان کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام حمید محمدی در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران که پیش از ظهر شنبه در سالن آمفی‌تئا‌تر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های خواهران به خوبی انجام شده است، خطاب به خواهران طلبه اظهار داشت: شما با اراده خود نشان دادید هیچ چیزی برای رسیدن به مراتب عالی کم ندارید و در زمینه فعالیت‌های قرآنی از حوزه‌های علمیه برادران سبقت گرفته‌اند.



رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ارتباط با حوزه‌های علمیه خواهران تعبیر پدیده را به کار بردند، افرود: به زودی خواهران مبلغه‌ای که به زبان‌های مختلف آشنا هستند به تعداد زیاد در سطح کشور ظهور خواهند کرد تا در سطح جهان به تبلیغ معارف الهی بپردازند که البته اگر نشود باید تعجب کنیم چرا این وظیفه ماست و اگر در این راه کوتاهی کنیم قران از ما گلایه خواهد کرد.



وی با بیان اینکه قرآن با جاذبه‌های خود راه را جویندگان حقیقت باز کرده است، اضافه کرد: اگر جذابیت‌های قرآنی را از طریق هنری منتقل نکنیم در آینده حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.



محمدی یادآور شد: اکنون که هنر در خدمت کثیف‌ترین اهداف قرار گرفته است وظیفه ما آن است که از قرآن فیلم‌نامه داستان‌ها، نمایش‌نامه‌ها و... را استخراج کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم.



فعالیت قرآنی باید معرفت قرآنی را به دنبال داشته باشد



رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی در قسمت دیگری از سخنان خود بر‌ترین جریان در عالم را جریان ولایت دانست و گفت: ولایت اصلی ولایت خدا است که بعد از ولایت خدا به ولایت ائمه می‌رسد.



وی ملاک صحت عمل را اخلاص دانست و افزود: اگر کسی عملی را بدون اخلاص انجام دهد عمل او بی‌فایده است.



محمدی عوامل دیگر صحت عمل را بصیرت و انطباق با کتاب و سنت دانست و ادامه داد: باید در فتنه‌ها آیات و نشانه‌ها را پیدا و از آن‌ها تبعیت کنیم.



رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی با بیان اینکه متابعت از هوای نفس کوری دل را به دنبال دارد، ادامه داد: قرآن دارای دو رسالت اصلی شفا و رحمت است که با اتکا به این دو رسالت وجود ما را از هر ناپاکی پاک و به هر فضیلتی آراسته می‌کند.



وی با بیان اینکه ایمان دو پایه دارد این پایه‌ها را شامل معرفت و محبت دانست و ادامه داد: فعالیت قرآنی باید معرفت قرآنی را به دنبال داشته باشد و در غیر این صورت بی‌فایده است.



محمدی با بیان اینکه نباید از خواندن و فهم قرآن به بهانه تفسیر قرآن غافل شویم، یادآور شد: فعالیت قرآنی شرط توسعه فرهنگ قرآنی است.



وی خواستار توجه حداقلی طلاب به تفسیر قرآن شد و ادامه داد: هیچ قشری از جامعه به اندازه طلاب در ارتباط با ترویج فرهنگ قرآنی محل توجه نیستند.



محمدی افزود: رشد متوازن و متعادل معرفت، ایمان و رفتار قرآنی، فرهنگ قرآنی را شکل می‌دهد بنابراین فعالیت قرآنی باید به این عوامل منجر شود.



عوامل فتنه وظیفه خود را نشناختند



وی با اشاره به اینکه حضرت علی‌(ع) به جنگ با کسانی پرداخت که مفهوم ولایت را نپذیرفتند و نفهمیدند گفت: عوامل فتنه وظیفه خود را نشناختند و به آن عمل نکردند.



رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی با بیان اینکه بر اساس نهج‌البلاغه ریشه همه فتنه‌ها هوای نفس است، افزود: عامل عمل نکردن به وظیفه هوای نفس است و مسئولیت خون‌های ریخته شده در فتنه بر گردن کسانی است که بر فتنه دامن می‌زنند.