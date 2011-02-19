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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

سفر احمدی نژاد به کرمانشاه لغو شد

سفر احمدی نژاد به کرمانشاه لغو شد

سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه که قرار بود چهارشنبه این هفته باشد لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر،علت لغو هشتاد و هفتمین سفر استانی دولت به استان کرمانشاه با توجه به ارائه لایحه بودجه سال 1390 به مجلس شورای اسلامی حجم بالای کارهای قوه مجریه عنوان شده است.

گفته می شود این سفر به هفته آینده موکول شده است.

کد مطلب 1257279

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