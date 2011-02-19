سفر احمدی نژاد به کرمانشاه لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر،علت لغو هشتاد و هفتمین سفر استانی دولت به استان کرمانشاه با توجه به ارائه لایحه بودجه سال 1390 به مجلس شورای اسلامی حجم بالای کارهای قوه مجریه عنوان شده است.

گفته می شود این سفر به هفته آینده موکول شده است.