به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست‌ها محمدجعفر قنواتی، سیداحمد وکیلیان و حمید‌رضا نوایی به طرح و گسترش مبانی این شاخه از ادبیات کودک خواهند پرداخت.

اولین نشست ساعت 10 و 30 دقیقه روز 1 اسفند و دومین آن روز دوم اسفند در همین ساعت برگزار خواهد شد.

به گفته محمدجعفر قنواتی، آشنا کردن کودکان و نوجوانان با معارف و ارزش‌های دینی و مذهبی یکی از اصول مهم در تعلیم و تربیت اسلامی محسوب می‌شود. همچنین یکی از محورهای مهم و اصلی تربیت، عمق بخشی آموزه‌های دینی کودکان و نوجوانان است.

وی در عین حال عنوان کرد: در تعلیم وتربیت، به وسیله قصه‌گویی می‌توان به صورت غیرمستقیم در اعماق روح کودکان و نوجوانان تاثیر گذاشت.

سیداحمد وکیلیان نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست‌های تخصصی اظهار داشت: در رابطه با برگزاری نشست‌های تخصصی باید به این نکته توجه کرد که مطالب مطرح شده به صورتی انتقال یابد که بتوان از آن‌ها استفاده کاربردی کرد.

وی همچنین در رابطه با معیارهای انتخاب قصه‌های دینی برای کودکان و نوجوانان گفت: کودکی و نوجوانی زمان رشد و بالندگی است. آن چه کودک و نوجوان می بیند، می شنود و می آموزد، در شخصیتش تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید در انتخاب کتاب‌های این گروهای سنی دقت کرد، چرا که کودک و نوجوان خود را به جای قهرمان قصه می‌گذارد و از رفتار و منش وی تقلید می‌کند و در اثر تکرار، صفات قهرمانان قصه‌ها در آن ها نهادینه‌ می‌شود.

وی همچنین با بیان این نکته که نویسندگان باید با زبانی ساده و شیرین، مطالب معنوی و دینی را انتقال دهند، عنوان کرد: انس با قصه‌های قرآنی، اعتقادات دینی کودکان و نوجوانان را مستحکم می‌کند.



در همین حال شیوا سلجوقی کارشناس ادبی کانون پرورش فکری استان هرمزگان و مسئول برگزاری نشست‌های تخصصی جشنواره ابراز امیدواری کرد، با برگزاری این نشست‌ها علاقه‌مندان به این موضوعات بتوانند از موقعیت موجود بهترین بهره را ببرند و این نشست‌ها زمینه‌ساز فعالیت‌های جدی‌تر در این رابطه باشد.