حافظان قرآن باید محافظ آن باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران با اشاره به گلایههای قرآن کریم از کسانی که قرآن را مهجور میدارند، اظهار داشت: کسی که محارم الهی را حلال میشمارد و در ارتکاب محرمات بیپروا است، مورد گلایه قرآن کریم قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این امور زیبنده حافظ و حامل قرآن نیست، تصریح کرد: بر این اساس ممکن است کسی حافظ قرآن باشد ولی محافظ قرآن نباشد و جهنمی شود.
امام جمعه قم گناه افرادی که آشنایی بیشتری با قرآن دارند اما به آن عمل نمیکنند را نسبت به سایر افراد مضاعف دانست و گفت: دلیل این امر آن است که این افراد با قرآن آشنا هستند و در عین حال گناه میکنند و قرآن را به استهزا گرفتهاند.
سعیدی افزود: این قرآن هم برای کسانی که مزین به آن هستند افتخار است و هم در صورتی که به آن عمل نکنند بار سنگین وزری بر دوش آنان است.
وی در ادامه با بیان اینکه کسی که باب دل را به روی قرآن گشوده است قرآن از او انتظار دارد که در آیاتش تامل و تدبر کند ابراز داشت: قرآن نیامده است تا صرفا میهمان ما باشد و تقاضاهای جدی از ما دارد.
امام جمعه قم با بیان اینکه قرائت و تلاوت قرآن کریم مقدمه تدبر در آن است، افزود: قرآن از ما انتظار دارد تا در برابر خداوند خضوع و خشوع داشته باشیم.
وی قرآن کریم را شفای سینهها و قلبها دانست و اظهار داشت: قرآن در صورتی شفای سینهها و قلبها خواهد بود که شرایط شفا را در خودمان فراهم کنیم و در غیر این صورت در کسانی که در قلبشان مرض است شفایی صورت نخواهد گرفت.
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در ادامه با اشاره فتنهگریهای اخیر، سران فتنه را خوارج جدید خواند و اظهار داشت: اگرچه عواطف ما حکم میکند که برای هدایت آنها دعا کنیم اما کسانی که بر سر راه نظام قرار گرفتهاند مضر هستند و باید ریشهکن شوند.
قم - خبرگزاری مهر: تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) بر توجه همگان بخصوص حافظان قرآن به دستورات این کتاب آسمانی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران با اشاره به گلایههای قرآن کریم از کسانی که قرآن را مهجور میدارند، اظهار داشت: کسی که محارم الهی را حلال میشمارد و در ارتکاب محرمات بیپروا است، مورد گلایه قرآن کریم قرار میگیرد.
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