سامانه پیام کوتاه در کتابخانه های یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسن علایی ظهر شنبه در پنجمین جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی شهرستان مهریز اظهار داشت: از طریق این سامانه تازه های نشر، کتابهای جدید کتابخانه و سایر اطلاعات مورد نیاز اعضای کتابخانه ها از طریق سرور مرکزی برای آنها پیامک می شود.

وی همچنین از اجرای طرحهای دیگری در کتابخانه های استان یزد خبر داد و افزود: پیوست کردن کتابخانه ‌ها به همه برنامه‌ های فرهنگی، راه ‌اندازی سیستم ویدئو کنفرانس کتابخانه ‌ها و هاتف کتاب از جمله طرح ‌های مدنظر اداره کل کتابخانه ‌ها برای جذب بودجه فرهنگی استان است.

علایی همچنین به بررسی روند اجرای مصوبات جلسه قبل پرداخت و اظهار داشت: با پیگیری اعضای انجمن، تقریبا 100 درصد مصوبات قبلی اجرایی شده است.

وی با اشاره به نحوه تاسیس نهاد کتابخانه ‌های عمومی و منابع تأمین بودجه این نهاد عنوان کرد: قانون، تامین هزینه ‌های جاری کتابخانه ‌های عمومی را از طریق نیم درصد درآمد شهرداری هر منطقه پیش ‌بینی کرده و اگر این موضوع جدی گرفته نشود، پرداخت مزایای کتابداران و تأمین هزینه ‌های جاری کتابخانه ‌ممکن نیست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختصاص مبلغ 250 میلیارد ریال بودجه سالانه فرهنگی استان در سفر سوم هیئت دولت افزود: این مبلغ تنها مختص بخش‌ های غیردولتی است و با توجه به غیردولتی بودن نهاد کتابخانه‌ ها، در صورت ارائه طرح‌ های موثر فرهنگی قادر به جذب این بودجه خواهیم بود.

فرماندار مهریز نیز در این نشست اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی باید در صدر مسائل فرهنگی باشد که این امر کمک قابل توجهی به حل معضلات فرهنگی جامعه می کند.

مهدی کیانی مقدم خاطرنشان کرد: انتظار داریم همه مسئولان از اختیارات خود به نفع کتابخانه‌ ها و امور فرهنگی حداکثر استفاده را ببرند و تلاش کنند در حل مشکلات مردم رضای خداوند و رضایت مردم را جلب کنند.