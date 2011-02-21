طراحی پوستر بهترین فیلم جشنواره فجر توسط حیدر رضایی

حیدر رضایی طراح گرافیست و برگزیده بخش پوستر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در مورد طراحی پوستر فیلم "جرم" که عنوان بهترین فیلم بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد به خبرنگار مهر گفت: سفارش طراحی این پوستر از طریق دفتر مسعود کیمیایی کارگردان "جرم" انجام شد.

وی افزود: فرصت نشد فیلم را ببینم و دستیار اول کراگردان، روایت فیلم را تعریف کرد. من هم با توجه به نقش شخصیت‌ها بیشتر متوجه شخصیت اول فیلم شدم و به همین دلیل آن را به عنوان محور پوستر قرار دادم.





این گرافیست گفت: برخی از فیلم‌ها محتوای کلی دارند و بازیگران، داستان را به یدک می‌‌کشند اما در این فیلم داستان حول یک شخصیت بود و بقیه به عنوان عوامل فرعی بازی می‌کردند. پس من روی بازیگر اول تمرکز کردم.



رضایی در مورد طراحی این پوستر عنوان کرد: محتوای کلی این فیلم تفاوت زیادی با دیگر داستان‌های کیمیایی نداشت. معمولا در فیلم‌های او حس انتقامجویی و روابط آدم‌ها به تصویر کشیده می‌شود. من از المان‌های گرافیکی که می‌شد از آن استفاده کرد و متحول شدن یک فرد را در شرایط نابسامان اجتماعی نشان داد استفاده کردم.



دبیر سرویس عکس خبرگزاری مهر که قبلا تجربه طراحی پوسترهای کیمیایی از جمله "سلطان" و "حکم" را انجام داده است، ادامه داد: در بخشی از پوستر، رنگ‌هایی را که نشان‌دهنده حس انتقامجویی باشد به کار بردم و سفیدی چشم‌ها را بیشتر کردم.



رضایی سپس به سختی‌های طراحی پوستر یک فیلم اشاره کرد: یک کارگردان در یک تا دو ساعت مفهومی را که دوست دارد، منتقل می‌کند اما کار طراح گرافیست سخت‌تر است، چون باید مفهوم را غیرمستقیم و با استفاده از عناصر بصری در یک فریم منتقل کند تا علاوه‌بر زیبایی‌شناسی لازم، اطلاع‌رسانی هم کرده باشد.