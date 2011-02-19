جشنواره موسیقی فجر در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در این خصوص توضیح داد: امسال نیز مانند سالهای گذشته این جشنواره همراه با جشنواره فیلم فجر در تقویم اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس قرار گرفت که با هدف معرفی موسیقی فاخر به علاقه مندان عرصه موسیقی استان همزمان در شیراز برگزار می شود.

وی گفت: در جشنواره های موسیقی برگزار شده در شیراز همواره سعی شده تا موسیقی فاخر همراه با یک بار فرهنگی عظیم به جامعه تحویل داده شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی فارس گفت: اگر به هنر موسیقی به عنوان یک تخصص نگاه شود، سهم بسزایی در گسترش اهداف رسیدن به اهداف موسیقی را دارد.

وی ادامه داد: برای رشد موسیقی باید ذوق و سلیقه مردم رشد پیدا کند که این رشد از طریق اینگونه جشنواره ها در کشور حاصل می شود.

طبیعی تصریح کرد: اگر موسیقی فاخر حمایت شود می تواند راهگشای بسیاری از آشفتگیها در زمینه موسیقی باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با حضور گروه هایی از هلند، یونان و ایران و همزمان با تهران در شیراز اجرا می شود.

طبق تقویم نهایی ارکستر زهی هنگام به رهبری روزبه تابنده ، گروه موسیقی مشتاق (ویژه بانوان) به سرپرستی مژگان شیرازی دوشنبه دو اسفندماه و گروه موسیقی ایرانی خموش به سرپرستی محمد ذاکر حسین و خوانندگی علی زند وکیلی سه شنبه سه اسفندماه به عنوان نمایندگان شیراز در جشنواره به اجرای برنامه می پردازند.

در بخش بین الملل گروه کاریستوس ( موسیقی فولکولور) از یونان چهار اسفندماه و تریو رادیون از هلند شش اسفند ماه 89 برنامه های خود را در شیراز اجرا می کنند.

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با بیش از 80 نوازنده به رهبری شهرداد روحانی از پر افتخار ترین موسیقی دانان ایران در سطوح بین المللی هفت و هشتم اسفندماه به عنوان بخش ویژه جشنواره در شبهای پایانی برگزار می شود.

علاقه مندان به هنر موسیقی می توانند از طریق مراکز اعلام شده نسبت به خرید بلیتهای منتخبین بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر اقدام کنند.