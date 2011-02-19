سال آینده 20 تا 30 نیروگاه برق واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا خجسته عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تعداد نیروگاه که واگذار خواهد شد، ارزشی بیش از 20 هزار میلیارد تومان خواهد داشت.

وی با اشاره به این اقدام که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری حوزه بخش خصوصی صورت می گیرد، افزود: با اجرای طرح تحول اقتصادی باید اقدامات زیادی در ساختار تولید، توزیع و انتقال صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری نیروگاه ها و توزیع برق با وسواس خاصی صورت می گیرد، تا شبکه برق کشور دچار مشکل نشود، گفت: کشوری چون انگلیس 17 سال کوشید تا صنعت برق خود را به بخش خصوصی واگذار کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق کشور همچنین از راه اندازی نخستین بورس برق در سال آینده با محوریت شهر مشهد خبر داد.

وی گفت: این بورس با هدف تنظیم هر چه بهتر بازار برق در زمینه خرید و فروش آن راه اندازی می شود.

عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران گفت: همچنین این بازار کانون تلفیق محدودیت های فنی، مهندسی و امنیتی شبکه با ملاحظات اقتصادی است.

وی گفت: در همین راستا برای تشکیل این بازار به سرمایه اولیه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را تحولی بزرگ در بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: ادامه این روند کمک بسیار خوبی به بخشهای مختلف اقتصادی کشور به ویژه بخش صنعت می کند.

خجسته ظرفیت برق کشور را بیش از 45 هزار مگاوات عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون 5 هزار میلیارد ریال گردش مالی شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق کشور است.

وی با بیان اینکه این شرکت 38 کارگاه بزرگ اجرای عملیات پروژه های مختلف را در تمام نقاط کشور دایر کرده است، افزود: پروژه هایی نیز در نجف و کربلا در زمینه برق و انرژی توسط این شرکت در حال انجام است.