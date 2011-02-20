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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

دانشگاههای برتر در زمینه فعالیتهای فرهنگی معرفی شدند

8 دانشگاه کشور که در زمینه فعالیتهای فرهنگی جزء برترین دانشگاهها معرفی شدند از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در مراسم اختتامیه چهل و هشتمین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور از روسای دانشگاههای برتر در زمینه فعالیتهای فرهنگی شامل دانشگاههای علم و صنعت، شاهد، پیام نور، علامه طباطبائی، بوعلی سینای همدان، یاسوج، صنعتی شاهرود و کاشان تقدیر کرد.

دانشگاههای برتر فرهنگی بر اساس فعالیتهای انجام شده در ترویج فرهنگ نماز و نیایش، تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی مستقل و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی انتخاب شدند.
کد مطلب 1257323

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