دانشگاههای برتر در زمینه فعالیتهای فرهنگی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در مراسم اختتامیه چهل و هشتمین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور از روسای دانشگاههای برتر در زمینه فعالیتهای فرهنگی شامل دانشگاههای علم و صنعت، شاهد، پیام نور، علامه طباطبائی، بوعلی سینای همدان، یاسوج، صنعتی شاهرود و کاشان تقدیر کرد.

دانشگاههای برتر فرهنگی بر اساس فعالیتهای انجام شده در ترویج فرهنگ نماز و نیایش، تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی مستقل و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی انتخاب شدند.