بهره مندی 50 هزار نفر از مدیران اجرایی از دوره آموزشی سلمان

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمیله حبیبی بعد از ظهر شنبه در حاشیه مراسم آغاز بکار این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح تا کنون 14 استان کشور آغاز و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سال آینده، 50 هزار نفر از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور آموزشهای لازم را ببینند.

وی اظهار داشت: طرح سلمان در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و برای توجه بیشتر به مسایل فرهنگی استانها اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه طرح سلمان به دنبال حاکمیت فضای دینی در جامعه و سیستم اداری کشور است، بیان داشت: این طرح بر اساس تفاهم نامه ‌ای فی ما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت توسعه مدیریت ریاست‌جمهوری و وزارت کشور درحال برگزاری است.

مدیر دفتر آموزش های تخصصی حرفه ای مرکز آموزش مدیریت دولتی وزارت کشور توانمندسازی و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت دینی مدیران اجرایی سراسر کشور را یکی از اهداف اجرای این طرح دانست.

حبیبی خاطر نشان کرد: طرح سلمان به دنبال اشاعه و ترویج آموزه ‌ها و حاکمیت فضای دینی و قرآنی در جامعه و تقویت قدرت تحلیل سیاسی مدیران و کارگزاران نظام است.

وی گفت: این طرح 40 ساعت آموزشی با عناوین راهبردهای فرهنگی مقام معظم رهبری، آشنایی با فرمایشات فرهنگی امام خمینی (ره)، نظام سیاسی اسلام برمبنای ولایت فقیه، جنگ نرم وشیوه های مقابله با آن راشامل می شود.