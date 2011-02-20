جشنواره موسیقی فجر از دوشنبه در البرز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ با تحقق وعده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزاری بخشی از جشنواره موسیقی فجر در استان البرز صورت می گیرد.

طبق اعلام این اداره کل برنامه گروه های موسیقی حاضر در این جشنواره به شرح زیر خواهد بود:



دوشنبه دوم اسفند ماه: گروه سارنگ به سرپرستی اردشیر قهاری و خوانندگی مرتضی گودرزی، سوم اسفندماه: گروه قاصدک به سرپرستی محمد سلیمانیان و خوانندگی علی بیات، چهارم اسفند ماه: کوارتت زهی آرمیران به سرپرستی خاچیک بابائیان، پنجم اسفند ماه: گیتار کلاسیک به سرپرستی فرزین طهرانیان، علیرضا تفقدی، مهرداد پاکباز، جمعه ششم اسفند ماه: ارکستر زهی کمیتاس به سرپرستی رازمیک اوحانیان و بالاخره شنبه هفتم اسفند ماه، قسمت اول: گروه همایون به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی صدیقی و قسمت دوم:همنوازی سه تار استاد ذوالفنون و سنتور حسین پرنیا است.