اولین وظیفه اعضای ستاد حفاظت اجتماعی نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری ظهر شنبه در اولین جلسه از دوره درس اخلاق که برای اعضای ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان خوزستان برگزار می شود، اظهار داشت: در ایران سازمانها و تشکلات مردمی خدمتگزار زیادی هستند که بعضی در جهت امور مادی و دنیایی و عمرانی خدمت به دنیای مردم کار می کنند که آنها هم بسیار مهجورند اما بعضی از اینها قدم فراتر گذاشته و برای دین، ایمان و آخرت آنها کار می کنند.

آیت الله جزایری اضافه کرد: از این نمونه سازمانها، می توان بسیج را نام برد که نهاد و سازمانی مردمی است. هیچ حق الزحمه ای از دولت دریافت نمی کند. فرق ما با نظام های دیگر همین جا مشخص می شود که ملت ما نظام را از آن خود می دانند و هر وقت لازم باشد در راه خدا خدمت و از نظام دفاع می کنند.



وی افزود: یکی دیگر از جمله این نهادهای مردمی که جوشیده از خود مردم است، ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی است که با بسیج شباهت هایی دارد. مجموعه ای است دینی و مردمی برای خدمت به جامعه زیر نظر قوه قضاییه و از ویژگی های دیگر این نهاد و افتخارات مردم خوزستان این است که شروع تشکیل نهاد مذکور از این استان بوده است.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت:‌ همه مردم شهر و روستا و مناطق حاشیه و مرکز شهر، از همکاری با این ستاد و از این که چنین مقاصدی در محلات آنان باشد، خوشحالند اما از آنجا که این فعالیتها بدون نظم ممکن نیست این جریان زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و هسته های حفاظت اجتماعی در کنار بسیج خدمت رسانی می کنند.



وی افزود:‌ بعد از شکل گیری این ستاد انسانهای خیرخواهی که نمی توانند ظلم و بی نظمی و لاقیدی را تحمل کنند از آن استقبال کردند و با تائید رئیس وقت قوه قضاییه، امروز یکی از نهادهای رسمی و قانونی کشور در همه استانها به شمار می رود.



امام جمعه شهرستان اهواز تصریح کرد: حفاظت اجتماعی یعنی مردم خود کمک کنند و در جایی که می بینند فسادی هست و دولت مطلع نیست، اطلاع رسانی کنند. اگر چه نیروی انتظامی هست و وظیفه خود را به انجام می رساند اما کشور ایران وسیع است، جمعیت بالاست و گاهی مسائل به دلایل مختلف، از چشم ماموران نیروی انتظامی پنهان می ماند.



نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری گفت: ما مسلمانیم و باید تکلیف شرعی خود را انجام دهیم. بعضی از افرادی که از سران عشایر هستند، عشیره خود را نظارت کند و هرگاه مشکلی وجود داشت اول خود امر به معروف و نهی از منکر کنیم.



آیت الله موسوی جزایری با بیان اینکه شیطان نمرده است و قسم خورده که انسانها را گمراه کند، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمانی واجب است و هیچ استثنایی وجود ندارد.



وی افزود: اعضای این ستاد از سوی قوه قضاییه مسئولند و وظیفه دارند کسانی را که می توانند هدایت کنند تا کارشان به دادگاه کشانده نشود و افرادی را که قابل هدایت نیستند و موجب فساد و انحرافات در جامعه می شوند به دستگاه قضایی معرفی کنند.