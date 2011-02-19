206 مبلغ به مناطق روستایی خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی کوثری نیا بعد از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: این مبلغان شامل روحانیان اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مشهد مقدس و مبلغان بومی و روحانیان مستقر و طرح هجرت استان هستند.

وی افزود: برپایی نماز جماعت، بیان همه روزه احکام دین و معارف اهل بیت(ع) و سیره عملی و فضایل اخلاقی پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، تأکید بر وحدت و همدلی میان مسلمانان و ترویج مهرورزی، احیای سنت‌های حسنه اسلامی نظیر حق‌ گرایی، استکبار ستیزی، مقاومت، ایثار و صله ‌رحم از جمله برنامه ‌های این روحانیان در طول مدت تبلیغ است.

وی توصیه و تأکید به مخاطبان به‌ ویژه مردم روستاها در پرداخت زکات، تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر، حل نگرانی مردم در مورد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و بیان جنبه‌های حیاتی اجرایی شدن این قانون را از دیگر برنامه‌ های مبلغان در هفته وحدت عنوان کرد.

برپایی جشن هفته وحدت در 100 روستای خراسان جنوبی

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: همزمان با هفته وحدت در تمامی مساجد محوری، جامع و 100 مسجد روستایی این استان، جشن‌های مردمی برگزار می‌ شود.

حجت ‌الاسلام محمدعلی سلم‌آبادی با اشاره به برگزاری نخستین جشن این هفته در مسجدالنبی(ص) اهل سنت بیرجند، افزود: این جشن با سخنرانی امام جمعه بیرجند و امام جمعه اهل سنت این شهرستان و با حضور پرشور علمای شیعه و سنی برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این هفته همایش بزرگ وحدت در مناطق سنی‌ نشین استان از قبیل درمیان، حاجی ‌آباد و شوسف برگزار می ‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افتتاح کتابخانه الکترونیکی فرق و مذاهب در اداره کل تبلیغات اسلامی استان با 600 عنوان کتاب و مقاله، اعزام سخنران قبل از خطبه‌ های نماز جمعه اهل سنت شهرستان درمیان و برگزاری مسابقات حضوری پیرامون وحدت را از دیگر برنامه‌ های این هفته برشمرد.

سلم‌آبادی یادآور شد: در آینده‌ای نزدیک نشست علمای شیعه و سنی استان نیز برگزار می‌ شود.

وی پیامبر اسلام(ص) را منادی وحدت در جوامع اسلامی دانست و گفت: امروز استکبار جهانی از وحدت بین شیعه و سنی وحشت دارد.

سلم‌آبادی با اشاره به اقدامات وهابیت در راستای تفرقه ‌افکنی بین شیعه و سنی تصریح کرد: با شعار وحدت ‌طلبی می ‌توان جهان را به سوی حاکمیت توحیدی رهنمون کرد و بشر را از ظلمت و جاهلیت نجات داد.