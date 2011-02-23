گفتگو با برادر امام موسی صدر/ 32 سال انتظار دیدن برادر را می کشم

بعد از ظهر یک روز سرد زمستانی در ماموریتی غیرکاری بر آن شدم خود را به مراسم بزرگداشت "سید صدر الدین صدر" پدر امام موسی صدر برسانم. طبقه همکف ساختمانی کوچک در تهران بزرگ که موسسه تحقیقاتی امام صدر نام گرفته، محل برگزاری مراسم بود.

مطمئن نیستیم که او زنده است یا نه. اما دعا می کنم بتوانیم دوباره او را بیبینیم. برادر امام صدر

زمانی که به این محفل ویژه رسیدم حجت الاسلام "باقر خسروشاهی" صحبت می کرد درباره پدر امام و می گفت از خاطراتش با خانواده صدر. در مراسم بزرگداشت علاوه بر "سید علی صدر" تنها برادر در قید حیات امام که دو سال از وی بزرگتر است، چند تن از خواهران مکرمه وی و نوه های آیت الله صدر الدین صدر حضور داشتند. فضا کمی سنگین بود.



به خوبی حس می کردم کسانی که اطرافم نشسته اند 32 سال برادر عزیز خود را ندیده اند. آن هم برادری که غریبه ها هم عاشق خصالش شده اند چه رسد به نزدیکان و اهل خانواده.



در اثنای مراسم بزرگداشت فایلی صوتی از امام موسی صدر پخش شد که در آن از عشق خود به پدر می گفت. پس از حجت الاسلام خسروشاهی، آقای ایزدی که دائره المعارفی از خاندان صدر بود پشت تریبون قرار گرفت.

دقایقی بعد مراسم تمام شد و تقریبا تمام خبرنگاران و حضار رفتند. من ماندم و تعداد دیگر از حاضران. در گوشه ای از سالن پیرمردی موقر با چهره ای خسته نشسته بود. از همه حاضران در مراسم مسن تر به نظر می رسید.



با پرس و جو از برخی حاضران متوجه شدم در کنار برادر بزرگتر امام موسی صدر و در واقع تنها برادر در قید حیات وی حضور دارم. جذبه ای دلنشین داشت و چهره ای همچون امام صدر.



پس از معرفی خود و اینکه خبرنگار خبرگزاری مهر هستم، مصاحبه آغاز شد، پرسیدم:



با توجه به اعلان خبر محاکمه قذافی و دیگر عاملان پرونده ربودن امام موسی صدر در روز چهارم مارس آتی در لبنان، پیشرفت این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟



- بازپرسی و مقامات قضایی لبنان اعلام کرده اند که تمام این عده 24 نفر هستند که همگی مجرم شناخته شده اند و آنها را به دادگاه احضار خواهند کرد.

آیا قذافی هم جزو این 24 نفر است؟



- بله البته، اما تاکنون دستگاه قضایی لبنان اسامی این افراد را اعلام نکرده است. آنان تاکید کرده اند که اسامی این مجرمان بعدا اعلام خواهد شد تا مقدمات حضورشان در دادگاه فراهم شود.



آیا شما به عنوان برادر امام برگزاری این دادگاه را در روشن شدن زوایای تاریک مسئله ناپدیدشدن ایشان و همراهانش موثر می دانید؟



- اظهارنظر در این باره کمی زود است. من هم اکنون نمی توانم در این مسئله صحبتی مطرح کنم.



آیا از تلاشهای ایران در زمینه اطلاع از سرنوشت برادر گرامیتان رضایت دارید؟



- خوب آنان هر چه در توان داشته اند ارائه کرده اند.



حاج آقا یک سوال تقریبا خصوصی دارم، در این روزها آیا یاد برادر می کنید؟



- در این روزها خیلی زیاد یاد برادرم می افتم. برایش دعا می کنم که به حق محمد (ص) گرفتاریش رفع شود. مطمئن نیستیم که او زنده است یا نه. اما دعا می کنم بتوانیم دوباره او را ببینیم.



ببخشید این سوال را مطرح می کنم اما می خواهم بدانم وقتی به یاد برادر گرامیتان می افتید چگونه ایشان را یاد می کنید؟



- بله اما نمی توانم جزئیات آن را به شما بگویم.









در گفتگو با برادر زاده امام موسی صدر نیز متوجه شدم دولت در سالهای اخیر تلاشی قابل توجهی در راستای کسب اطلاع از سرنوشت امام نداشته است. امید است در این روزها که دیکتاتور جنایتکار لیبی در آخرین روزهای حکومت ننگین خود قرار دارد تلاشهای مقامات ایران به صورت رسمی و غیر رسمی درباره اطلاع از سرنوشت آن امام عزیز که گفته می شود همچنان در قید حیات است جدی تر دنبال شود. چشم انتظاران امام موسی صدر به جای سخنرانی های امید بخش احتیاج به اقدامات عملی و کارساز دارند.



بزرگداشت پنجاه و هفتمین سالگرد درگذشت آیت‌الله سید صدرالدین صدر (ره) اخیرا به همت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام باقر خسروشاهی و حمید قزوینی درباره سیره و سرگذشت آیت الله صدر سخنرانی کردند.



امام موسی صدر 9 شهریور سال 1357 در سفر به لیبی و هنگام ترک این کشور به مقصد ایتالیا ناپدید شد. اسناد معتبر نشان می دهد امام موسی صدر هرگز سوار هواپیمایی که به مقصد ایتالیا پرواز می کرده نشده است. امام صدر را در این سفر شیخ "محمد یعقوب" و "عباس بدرالدین" (روزنامه نگار لبنانی) همراهی می کردند.

