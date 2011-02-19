آموزش هنر فرش بافی در گیلانغرب توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اردشیر رستمی در بازدید از شرکت فرش گیلانغرب از نزدیک مسائل و مشکلات بافندگان فرش و همچنین شرکت کنندگان در دوره آموزش فرش بافی را مورد بررسی قرار داد و جهت رفع مشکلات موجود دستور پیگیری لازم را صادر کرد.

وی افزود: شهرستان گیلانغرب در هنر فرش بافی دارای پیشینه ای طولانی است به گونه ای که هم اکنون نیز 400 بافنده فرش دارد.

فرماندار شهرستان گیلانغرب با اشاره به توسعه آموزش هنر فرش بافی در این شهرستان، خاطر نشان کرد: هم اکنون تعداد 150 نفر در شهر گیلانغرب و بخش گواور در حال آموزش هنر فرش بافی هستند.