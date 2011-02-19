ایران اسلامی پرچمدار وحدت مسلمین جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ملا عبدالله غفوری در مراسم مولودی خوانی و جشن میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) در مسجد محمد رسول الله شهر روانسر اظهار داشت: اخلاق نیکو پیامبر به عنوان اسوه حسنه بود و خلق نیکوی ایشان مهمترین عامل پیشرفت دین مبین اسلام در زمان حیات پر برکتش بود.
وی مهمترین عامل تهدید کننده بنیان اسلام را تفرقه دانست و افزود: نیاز امروز جامعه اسلامی ما وحدت و بصیرت است.
غفوری خاطر نشان کرد: برای تقویت مبانی اسلام و آسیب نرسیدن به وحدت مسلمانان آگاهی و هوشیاری در همه زمینه ها ضروری است.
در پایان این مراسم گروه های مولودی خوانی برنامه های ویژه ای به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) را اجرا کردند.
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