  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

امام جمعه روانسر:

ایران اسلامی پرچمدار وحدت مسلمین جهان است

ایران اسلامی پرچمدار وحدت مسلمین جهان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه روانسر گفت: امروز ایران اسلامی پرچم دار وحدت مسلمین جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ملا عبدالله غفوری در مراسم مولودی خوانی و جشن میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) در مسجد محمد رسول الله شهر روانسر اظهار داشت: اخلاق نیکو پیامبر به عنوان اسوه حسنه بود و خلق نیکوی ایشان مهمترین عامل پیشرفت دین مبین اسلام در زمان حیات پر برکتش بود.

وی مهمترین عامل تهدید کننده بنیان اسلام را تفرقه دانست و افزود: نیاز امروز جامعه اسلامی ما وحدت و بصیرت است.

غفوری خاطر نشان کرد: برای تقویت مبانی اسلام و آسیب نرسیدن به وحدت مسلمانان آگاهی و هوشیاری در همه زمینه ها ضروری است.

در پایان این مراسم گروه های مولودی خوانی برنامه های ویژه ای به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) را اجرا کردند.

کد مطلب 1257360

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها