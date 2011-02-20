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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای رده‌بندی و نهایی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیستم فوریه سال 2011 میلادی.

- دیدارهای رده‌بندی و نهایی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی امروز در بلاروس برگزار می‌شود که طی آن تیم ملی کشورمان در دیدار فینال مسابقات به مصاف روسیه خواهد رفت.

- رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان موسوم به FA Cup امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* لیتون - آرسنال
* فولهام - بولتون
* منچسترسیتی - ناتس کانتی

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* لچه - یوونتوس
* لاتزیو - باری
* فیورنتینا - سامپدوریا
* پارما - سسنا
* کیه‌وو - میلان
* اودینزه - برشا
* جنوآ - رم
* ناپولی - کاتانیا

- روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ختافه - راسینگ سانتاندر
* ویارئال - مالاگا
* آلمریا - دپورتیوو لاکرونیا
* اوساسونا - اسپانیول
* سویا - هرکولس
* بارسلونا - اتلتیک بیلبائو

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* بایرلورکوزن - اشتوتگارت
* مونشن گلادباخ - شالکه

- تیم‌های وست‌برومویچ و ولوورهمپتون در دیداری معوقه از هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان امروز برابر هم به میدان می‌روند.

کد مطلب 1257369

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