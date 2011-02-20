تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیستم فوریه سال 2011 میلادی.

- دیدارهای رده‌بندی و نهایی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی امروز در بلاروس برگزار می‌شود که طی آن تیم ملی کشورمان در دیدار فینال مسابقات به مصاف روسیه خواهد رفت.

- رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان موسوم به FA Cup امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* لیتون - آرسنال

* فولهام - بولتون

* منچسترسیتی - ناتس کانتی

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* لچه - یوونتوس

* لاتزیو - باری

* فیورنتینا - سامپدوریا

* پارما - سسنا

* کیه‌وو - میلان

* اودینزه - برشا

* جنوآ - رم

* ناپولی - کاتانیا

- روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ختافه - راسینگ سانتاندر

* ویارئال - مالاگا

* آلمریا - دپورتیوو لاکرونیا

* اوساسونا - اسپانیول

* سویا - هرکولس

* بارسلونا - اتلتیک بیلبائو

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* بایرلورکوزن - اشتوتگارت

* مونشن گلادباخ - شالکه

- تیم‌های وست‌برومویچ و ولوورهمپتون در دیداری معوقه از هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان امروز برابر هم به میدان می‌روند.