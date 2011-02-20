تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیستم فوریه سال 2011 میلادی.
- دیدارهای ردهبندی و نهایی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی امروز در بلاروس برگزار میشود که طی آن تیم ملی کشورمان در دیدار فینال مسابقات به مصاف روسیه خواهد رفت.
- رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان موسوم به FA Cup امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لیتون - آرسنال
* فولهام - بولتون
* منچسترسیتی - ناتس کانتی
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* لچه - یوونتوس
* لاتزیو - باری
* فیورنتینا - سامپدوریا
* پارما - سسنا
* کیهوو - میلان
* اودینزه - برشا
* جنوآ - رم
* ناپولی - کاتانیا
- روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ختافه - راسینگ سانتاندر
* ویارئال - مالاگا
* آلمریا - دپورتیوو لاکرونیا
* اوساسونا - اسپانیول
* سویا - هرکولس
* بارسلونا - اتلتیک بیلبائو
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* بایرلورکوزن - اشتوتگارت
* مونشن گلادباخ - شالکه
- تیمهای وستبرومویچ و ولوورهمپتون در دیداری معوقه از هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر انگلستان امروز برابر هم به میدان میروند.
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